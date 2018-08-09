"Это недостойно мужчины": российская телеведущая прокомментировала измену мужа Ани Лорак

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Телеведущая добавила, что в российском шоу-бизнесе измены в браке – довольно частое явление

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева прокомментировала слухи об измене мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу. Об этом передает 7days.ru.

Звезда считает, что партнер, находящийся в браке с публичным человеком, больше других обязан осознавать свою ответственность.

"Мужчина, который изменяет своей жене и не умеет "заметать следы" — м*дак. В нашем случае партнер, о котором идёт речь, находящийся в "публичном" браке и мужчина, изменяющий жене — это один и тот же человек", - рассуждает она.

Алена обратила внимание, что Ани Лорак – одна из немногих звезд, которая не была замечена в скандальных историях.

"И вот так нагадить на безупречную репутацию Лорак — это безответственный и не умный поступок. Это недостойно мужчины. Мужа, партнера, отца семейства", - говорит Водонаева.

Телеведущая добавила, что в российском шоу-бизнесе измены в браке – довольно частое явление.

"Есть даже одна семейная пара, в которой свободные отношения: это когда оба могут спать с кем угодно. Однако гораздо больше тех, кто маскирует нелюбовь и безразличие в браке ради образа идеальной семьи", - призналась Алена.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

"Людей действительно шокирует то, что у одной из самых красивейших женщин в стране гулящий муж. Точного ответа на это вопрос мы не знаем, только надо понимать, что не исключено, что измена — следствие каких-то проблем. Ответственность, конечно, всегда на том, кто пошел налево, но вина может лежать и на жене. Брак нужно беречь и днем и, особенно, ночью. Если же сохранять уже нечего: едем подавать заявление на развод, а потом во все тяжкие", - подытожила Водонаева.

Ранее сообщалось, что муж Лорак Мурат неоднократно изменяет своей супруге.

В сети появились некоторые подробности о девушке Яне Беляевой, которую заметили в компании Мурата. Стало известно, что Беляева окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас занимается бизнесом в сфере продаж, а именно – продажей одежды и обуви в социальной сети Instagram.

Diva Ани Лорак