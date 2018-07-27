"Це неймовірно круто": Настя Каменських і Любов Успенська здивували шанувальників спільною піснею

Настя Каменських і Любов Успенська (колаж STYLER)

Слова для спільної пісні Каменських та Успенської написав Потап

Поп-співачка Настя Каменських, більш відома сьогодні за своъм сольним проектом NK, приготувала для прихильників несподіваний сюрприз. На міжнародному фестивалі "Жара", який щорічно проходить в столиці Азербайджану, вона виконала нову пісню "Ти ж не забув" спільно з російською співачкою Любов'ю Успенською.

З допомогою такої унікальної колаборації артистки показують, як одночасно схожі, але по-своєму різні жінки, говорять про любов і чуттєвості. Нова пісня "Ти ж не забув" нагадала слухачам про те, наскільки важливо зберігати любов і нести її крізь роки. Автором музики і слів є Олексій Потапенко (Потап).

Настя Камеснких і Любов успенська - "Ти ж не забув"

"Для мене велика честь і радість заспівати з Любов'ю. Це неймовірна жінка, самобутня, талановита, чуттєва. Творити з таким легендарним Артистом - велика гордість і натхнення", - поділилася Настя Каменських.

"Любов - це глибоке і чарівне відчуття, яке наповнює наше життя змістом. Я сподіваюся, що цією піснею ми з Настею надихнемо слухачів крізь роки нести прекрасні емоції любові, берегти і цінувати близьких і дорогих людей", - розповіла Любов Успенська.

Любов Успенська і Настя Каменських

Пісня про таке прекрасне почуття, як любов, яка не знає часу, віку і кордонів, об'єднала не тільки різні покоління, але і двох корінних киянок на одній сцені міжнародного фестивалю. Публіка дуже тепло і радо сприйняла дует і з перших нот занурилася в атмосферу любові.

У коментарях під відео в мережі YouTube багато шанувальників співачок відзначили, що пісня вийшла дуже зворушлива. Ну а сам дует вельми незвичайний. Хоча фанам сподобалася така колаборація.

"Це неймовірно круто", - пише користувач під ніком Super Girl.

"Настя, пісня супер, але у тебе шалено класний голос, коли ти співаєш українські пісні", - зазначає Super Nastya.

"Настя з Любов'ю Успенською – це щось", - дивується Аріна Агеєва.

Скріншот коментарів: youtube.com/NKofficial

На відкритті фестивалю Настя Каменських також презентувала свою наступну новинку - пісню Lomalo. Артистка вже встигла представити майбутній хіт на наймасштабніших міжнародних фестивалях, таких як Atlas Weekend у Києві, "Жара" в Азербайджані, в Баку. Офіційний реліз пісні запланований на середину серпня.

До речі, під час відкриття музичного фестивалю "Жара" Каменських показалася публіці в дуже яскравому образі. Наряд співачки навіть здивував її фанатів. Судіть самі, перед об'єктивами Каменських з'явилася в спортивних штанях і ошатній майці-сітці.

Хоча співачці не звикати дивувати шанувальників незвичайними вбраннями. Так, нагадаємо, що нещодавно Настя відвідала музичний фестиваль Лайми Вайкуле "Рандеву" в Юрмалі. Для відвідування цього заходу Каменських обрала ультра короткі шорти-трусики, поверх чорних колготок в горошок.

І до речі, під час інтерв'ю місцевому виданню Каменських сказала дуже приємні слова на адресу України.

Настя Каменських: цікаві факти