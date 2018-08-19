"Це ж німб": шанувальники Лесі Никитюк зарахували ведучу до лику святих (фото)

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Насправді Леся Нікітюк просто сиділа перед круглим ліхтарем

Українська телеведуча, яка вважається однією з найбільш харизматичних ведучих країни, нещодавно опублікувала свіжі знімки у своєму Instagram. В коментарях дівчина отримала масу компліментів і несподівані порівняння: фани стверджують, що Леся ангел або свята. Думка така поширилося через візуальну схожості ліхтаря з німбом.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк ніяк не прокоментувала підбірку фотографій, за неї це зробили користувачі мережі. Так, вони вважають, що над головою ведучої знаходиться німб, в честь чого і назвали її ангелом.

"Красуня наша", "Це німб на голові??? Ти ангел???", "Зірка. Красуня", "Красуня) обожнюю тебе", "Це не капелюшок, це німб", "На першому фото, я побачила у вас німб над головою", "На першій фотці думала ти в капелюсі, поки на іншій не побачила, що це ліхтар", — пишуть шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Деякі користувачі висунули версію, що Леся просто хотіла похвалитися сукнею від H&M. На офіційному сайті магазину в Британії таке плаття коштує 7,99 фунтів стерлінгів, що прирівнюється до 285 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк похвалилася яскравим відпочинком в Намібії.

Раніше Леся Нікітюк відверто розповіла про мінуси великого зросту.

До цього Леся Нікітюк прийняла виклик і передала естафету відразу двом зіркам для участі в "Танцях з зірками".

Відео: (video.rbc.ua)