"Это же нимб": поклонники Леси Никитюк причислили ведущую к лику святых (фото)

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

На самом деле Леся Никитюк просто сидела перед круглым фонарем

Украинская телеведущая, которая считается одной из самых харизматичных ведущих страны, недавно опубликовала свежие снимки в своем Instagram. В комментариях девушка получила массу комплиментов и неожиданные сравнения: фаны утверждают, что Леся ангел или святая. Мнение такое распространилось из-за визуального сходства фонаря с нимбом.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк никак не прокомментировала подборку фотографий, за нее это сделали пользователи сети. Так, они посчитали, что над головой ведущей находится нимб, в честь чего и назвали ее ангелом.

"Красавица наша", "Это нимб на голове??? Ты ангел???", "Звезда. Красотка", "Красотка) обожаю тебя", "Это не шляпка, это нимб", "На первом фото, я увидела у вас нимб над головой", "На первой фотке думала ты в шляпе, пока на другой не увидела, что это фонарь", — пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Некоторые выдвинули версию, что Леся просто хотела похвастаться платьем от H&M. На официальном сайте магазина в Британии такое платье стоит 7,99 фунтов стерлингов, что приравнивается к 285 гривнам.

Напомним, что недавно Леся Никитюк похвасталась ярким отдыхом в Намибии.

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До этого Леся Никитюк приняла вызов и передала эстафету сразу двум звездам для участия в "Танцах со звездами".

Видео: (video.rbc.ua)