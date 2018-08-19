"Ушла в закат": Леся Никитюк похвасталась ярким отдыхом в Намибии (фото)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала кадр с моря

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила подписчиков ярким фото с пляжа в Намибии. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Закат в Намибии. Только я и мои воспоминания", - сказала она.

Обратим внимание, что яркое фото, на котором Никитюк стоит на фоне заката, практически сразу бросились комментировать фанаты девушки.

Отдых Никитюк в Намибии (instagram.com/lesia_nikituk)

"Ушла в закат", - сказала пользователь Юлия Сергеевна

"Это шикарно. Намибия чудесна", - подчеркнула юзер Алена Котегова.

"Это не просто фото. Это песня", - уточнил юзер Дмитрий Панин.

"Нимфа. Родилась из пены морской", - скал пользователь Шавкат Гильманов.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, приняв участие в мировом флэшмобе.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram, покорив поклонников великолепной фигурой.

Также напомним, Леся Никитюк опубликовала свежий коллаж, на котором она изображена в платьях. Девушка проводила опрос, какое из платьев идет ей больше всего. Практически единогласно подписчики проголосовали за второй наряд.

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