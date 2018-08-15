"Предназначение — снимать матрасы с верхних полок": Леся Никитюк откровенно рассказала о минусах большого роста

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Никитюк также поделились своими историями

Украинская путешественница и ведущая популярного шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк решила немного пооткровенничать со своими instagram-подписчиками и честно призналась, какие "проблемы" у нее возникали в связи с большим ростом. При этом отметим, что рост Леси Никитюк составляет 1,8 м.

Однако сделала это Леся в привычной для себя ироничной форме. Телеведущая задалась вопросом, есть ли среди ее поклонников девушки ростом от 1,8 м. Приходится ли им комплексовать по этому поводу и приходилось ли в связи с этим до 25 лет отказываться носить обувь на каблуке. При этом девушка намекнула на свой подобный опыт.

"У вас было такое, что думаешь, что твое жизненное предназначение — снимать матрасы с верхних полок в поезде или сбивать головой вывески на рынках. А в детстве на танцы не пошла, потому что партнера по росту не было", — написала с своем посте Никитюк.

Также телеведущая сопроводила свой пост фото, на котором загадочно смотрит в даль.

Леся Никитюк порассуждала о высоком росте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Здесь следует отметить, что Леся Никитюк присоединилась к команде звезд, участвующих в новом сезоне проекта "Танці з зірками". Кстати, о своем участии в проекте Никитюк сообщила весьма оригинально, подготовив забавное видео.

Подписчики Никитюк поспешили отреагировать на ее пост о росте.

"У меня 170, тоже комплексовала какое-то время, сейчас — нет, но все равно ищу себе высокого парня, потому что каблуки люблю", — пишет ekaterina_tsvetkova2000.

"Ахаха, все было", — соглашается shumera_joker.

"О, это про меня, раньше меня все подкалывали из-за моего роста (180см), я компексовала, была выше почти всех мальчиков в классе. Сейчас наоборот, красивые длинные ноги фигура, нечего комплектовать. Только каблуки не надеваю", — отмечает lalitoossss.

"Вечная проблема — парень и его рост", — пишет itsevheka.

Длинноногая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, ранее Никитюк похвасталась своими дизайнерскими платьями и даже устроила среди подписчиков небольшой опрос — какое же платье им нравится больше.

До этого же высокая блондинка приятно шокировала поклонников длиной своих ног на фоне небоскребов. Никитюк даже в шутку уточнила — ноги-небоскребы.

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