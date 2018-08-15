"Призначення — знімати матраци з верхніх полиць": Леся Нікітюк відверто розповіла про мінуси великого росту

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Нікітюк також поділилися своїми історіями

Українська мандрівниця і ведуча популярного шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Леся Нікітюк вирішила трохи поговорити відверто зі своїми instagram-підписниками і чесно зізналася, які "проблеми" у неї виникали у зв'язку з великим зростом. При цьому зазначимо, що зріст Лесі Нікітюк становить 1,8 м.

Проте зробила це Леся у звичній для себе іронічній формі. Телеведуча задалася питанням, чи є серед її шанувальників дівчини зростом від 1,8 м. Чи доводиться їм комплексувати з цього приводу і чи доводилося у зв'язку з цим до 25 років відмовлятися носити взуття на підборах. При цьому дівчина натякнула на свій подібний досвід.

"У вас було таке, що думаєш, що твоє життєве призначення — знімати матраци з верхніх полиць в поїзді або збивати головою вивіски на ринках. А в дитинстві на танці не пішла, тому що партнера по росту не було", — написала у своєму пості Нікітюк.

Також телеведуча супроводила свій пост фото, на якому загадково дивиться в даль.

Леся Нікітюк поміркувала про високий зріст (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тут слід зазначити, що Леся Нікітюк приєдналася до команди зірок, що беруть участь у новому сезоні проекту "Танці з зірками". До речі, про свою участь у проекті Нікітюк повідомила вельми оригінально, підготувавши веселе відео.

Підписники Нікітюк поспішили відреагувати на її пост про рост.

"У мене 170, теж комплексувала якийсь час, зараз — ні, але все одно шукаю собі високого хлопця, тому що підбори люблю", — пише ekaterina_tsvetkova2000.

"Ахаха, все було", — погоджується shumera_joker.

"О, це про мене, раніше мене всі жартували через мій зріст (180см), я компексовала, була вищою майже всіх хлопчиків у класі. Зараз навпаки, красиві довгі ноги, фігура, нічого комплектувати. Тільки підбори не надягаю", — зазначає lalitoossss.

"Вічна проблема — хлопець і його зріст", — пише itsevheka.

Довгонога Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, раніше Нікітюк похвалилася своїми дизайнерськими сукнями і навіть влаштувала серед підписників невелике опитування — яка ж сукня їм подобається більше.

До цього ж висока блондинка приємно шокувала шанувальників довжиною своїх ніг на тлі хмарочосів. Нікітюк навіть жартома уточнила — ноги-хмарочоси.

Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу (фото: STYLER)