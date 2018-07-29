"Це шедеврально": хейтери Маші Єфросиніної отримали жорстку відповідь (відео)

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosininа)

Телеведуча знайшла оригінальної спосіб відповісти кривдникам

Популярна українська телеведуча і шоувумен Маша Єфросиніна вирішила відповісти всім недоброзичливцям "одним махом", записавши для них спеціальне відеозвернення. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Присвячується тим, хто вважає, що у них є право ображати інших людей. Вірш авторський", - сказала вона.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 28 Лип 2018 р. о 11:18 PDT

Відео: Маша Єфросиніна звернулася до власних хейтерів (instagram.com/mashaefrosinina)

Звернемо увагу, що сам вірш несе хейтерам "посил", згідно з яким вони спочатку повинні осмислити власне життя, і полюбити себе такими, які вони є.

Не обійшли стороною перфоманс Єфросиніної й користувачі мережі.

"Це шедеврально", - сказала користувач Світлана Садова.

"Ви молодчинка. Вірш супер", - підкреслила юзер Оля Плахотіна.

"Сильно. Скиньте текст, якщо є. Будь ласка", - уточнила користувач Ірина Нижнюк.

"Ви велика молодець як мати, дружина і чоловік. І все вами правильно сказано, красиво, поетично і культурно. Бережіть себе", - сказала користувач Анна12.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, популярна українська телеведуча і актриса Маша Єфросиніна розповіла підписникам, які фільми вважає найкращими, і яка готова переглядати по кілька разів.

Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла на виклик грузинського красеня Іраклі Мацакария й погодилася взяти участь у проекті "Танці з зірками". Так, вона записала невелике відео, в якому підтвердила свою участь в гучному танцювальному проекті.

Також нагадаємо, шоувумен Маша Єфросиніна назвала п'ять речей, які вважає неприпустимими у зовнішньому вигляді дівчат.

Що ви не знали про Маші Єфросиніної (video.rbc.ua)