"Це Тейлор Свіфт": Ганна Сєдокова радикально змінила зовнішність (фото)

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Українська співачка через нову зачіску стала схожа на Тейлор Свіфт — соцмережі

Відома українська виконавиця Ганна Сєдокова, яка нещодавно випустила провокаційний кліп, вирішила кардинально змінити імідж. Фотографії з новою зачіскою вона опублікувала в соціальній мережі Instagram.

"Любити - це рідкісний дар і ніколи і ніхто не змусить мене від нього відмовитися. Червоний назавжди", — написала під фотографією виконавиця.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Фото: Ганна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники практично одноголосно вважають, що Анна Седокова з новою стрижкою схожа на Тейлор Свіфт. Були і ті, кому не сподобався новий образ артистки.

"Дуже круто з чубчиком", "Красивий образ, зачаровує", "Який гарний образ", "Красуня", "Нереальний образ!!! Це ГОЛІВУД Ганна Володимирівна!!!", "Ой я подумала це Тейлор Свіфт, не впізнала одразу", "Виявляється багато так подумали", "Я думала що це Тейлор Свіфт", "Тейлор Свіфт", "Ань, мені аж так захотілося зрізати цей чубчик твій", "Божественна", – пишуть користувачі мережі

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Фото: Тейлор Свіфт (instagram.com/taylorswift)

Нещодавно ми писали про те, що екс-учасниця групи "ВІА Гра" Ганна Сєдокова не змогла потрапити на поїзд з Києва до Москви. Пізніше вона призналась, що ніколи не стане домогосподаркою.

Також Styler повідомляв про те, що ще одна відома артистка Світлана Лобода поділилася несподіваним рішенням з приводу своєї кар'єри.

Відео: (video.rbc.ua)