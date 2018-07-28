"Это Тейлор Свифт": Анна Седокова радикально изменила внешность (фото)

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Украинская певица из-за новой прически стала похожа на Тейлор Свифт — соцсети

Известная украинская исполнительница Анна Седокова, которая недавно выпустила провокационный клип, решила кардинально изменить имидж. Фотографии с новой прической она опубликовала в социальной сети Instagram.

"Любить - это редкий дар и никогда и никто не заставит меня от него отказаться. Алый навсегда", — написала под фотографией исполнительница.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники практически единогласно считают, что Анна Седокова с новой стрижкой похожа на Тейлор Свифт. Были и те, кому не понравился новый образ артистки.

"Очень круто с челкой", "Красивый образ, завораживает", "Какой красивый образ", "Красотка", "Нереальный образ!!! Это ГОЛИВУД Анна Владимировна!!!", "Ой я подумала это Тейлор Свифт, не узнала сразу", "Оказывается многие так подумали", "Я думала что это Тейлор Свифт", "Тейлор Свифт", "Ань, мне аж так захотелось срезать эту челочку твою", "Божественная", – пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Фото: Тейлор Свифт (instagram.com/taylorswift)

Недавно мы писали о том, что экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не смогла попасть на поезд из Киева в Москву. Позже она призналась, что никогда не станет домохозяйкой.

Также Styler сообщал о том, что еще одна известная артистка Светлана Лобода поделилась неожиданным решением по поводу своей карьеры.

Видео: (video.rbc.ua)