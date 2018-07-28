"Це точно танці?": опальна Лобода заспівала пісню MONATIK на фестивалі "Жара" (відео)

Фото: Світлана Лобода (facebook.com loboda.official)

Шанувальники підозрюють, що Лобода вживає наркотичні препарати

Екс-учасниця "ВІА Гра" Світлана Лобода, яка часто їздить з концертами в Росію, нещодавно відвідала Міжнародний фестиваль музики в Баку, Азербайджан. За лаштунками під час виступу українського виконавця MONATIK (Дмитро Монатік) вона наспівувала "Давай займемося танцями" і знімала свій "кавер" на камеру. Відео вона опублікувала в Instagram.

"Давай займемося танцями", – лаконічно підписала свій "кавер" Лобода.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 26 Лип 2018 р. о 3:14 PDT

Відео: (instagram.com/lobodaofficial)

Більшість фанатів позитивно сприйняли танцювальне виконання уривку пісні.

"Мабуть я теж так виглядаю коли намагаюся співати під час прибирання", "Хто примазався", "Круто, кайф", "Перебір", "Просто красуня", "Ти супер", "Блін, вона співає жахливо", "Страшнувата", "Дуже цікаво відео виглядає без звуку))))", "Я танцюю тільки під твою музику", "Це точно танці?" — пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Багато інших запідозрили українську артистку в тому, що вона вживає заборонені речовини.

"Горіха на всіх вистачило?", "Накурилась", " Під коксом стопудово!", "Погнала))))) пре її!!!", "Сильні наркотики...", — впевнені користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що опальна Лобода похвалилася черговою нагородою від Муз-ТВ. До цього вона здивувала фанів неоднозначним вчинком на відео.

Також Styler повідомляв про те, що ще одна відома артистка Світлана Лобода поділилася несподіваним рішенням з приводу своєї кар'єри.

Відео: (video.rbc.ua)