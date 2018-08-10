"Фотошоп?": Каменських здивувала шанувальників супер довгими ногами на курорті (фото)

Зірка поділилася знімком в купальнику
Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, влаштувала собі невеликий відпочинок в Італії, в курортному місті Сорренто. На своїй сторінці в соцмережі Instagram зірка поділилася знімком в купальнику.
На фото виконавиця загоряє на шезлонгу на території пляжу в чорному бікіні. Поруч стоїть ще один лежак, ймовірно, для супутника або супутниці співачки. Поруч - столик з водою і горішками. Біля ніг співачки лежить книга.
"Sono molto felice, una vacanza piccola meravigliosa solo iniziata (Я дуже задоволена, чудове маленьке свято тільки почалося - ред.)", - написала Каменських.
На знімку у артистки настільки довгі ноги, що деякі шанувальники запідозрили її у використанні для цієї мети фоторедакторів.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Скріншот (instagram.com/kamenskux)
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Красуня".
"Така витягнута, немов кішечка".
"Богиня".
"Де кубики?".
"О! Завтра чекаємо заголовок: "Каменських похизувалася ніжками з Італії".
"Мама мія".
"А хто це у відображенні?".
"Ось це ретуші на тілі, картинка навіть пливе в районі купальника ...".
"Хороша русалка!".
"Як же сильно видно редактор на нозі, жесть".
"Фотошоп перебір".
"Редактор чи ні, яка вам різниця?".
"Фотошоп на ногах капець".
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Раніше Каменських в білосніжному платті розчулила шанувальників.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських потрапила в лікарню.
До речі, Каменських зізналася, де б хотіла жити, крім України.
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