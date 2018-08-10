"Фотошоп?": Каменських здивувала шанувальників супер довгими ногами на курорті (фото)

Фото: Настя Касенських (instagram.com/kamenskux)

Зірка поділилася знімком в купальнику

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, влаштувала собі невеликий відпочинок в Італії, в курортному місті Сорренто. На своїй сторінці в соцмережі Instagram зірка поділилася знімком в купальнику.

На фото виконавиця загоряє на шезлонгу на території пляжу в чорному бікіні. Поруч стоїть ще один лежак, ймовірно, для супутника або супутниці співачки. Поруч - столик з водою і горішками. Біля ніг співачки лежить книга.

"Sono molto felice, una vacanza piccola meravigliosa solo iniziata (Я дуже задоволена, чудове маленьке свято тільки почалося - ред.)", - написала Каменських.

На знімку у артистки настільки довгі ноги, що деякі шанувальники запідозрили її у використанні для цієї мети фоторедакторів.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Скріншот (instagram.com/kamenskux)

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Красуня".

"Така витягнута, немов кішечка".

"Богиня".

"Де кубики?".

"О! Завтра чекаємо заголовок: "Каменських похизувалася ніжками з Італії".

"Мама мія".

"А хто це у відображенні?".

"Ось це ретуші на тілі, картинка навіть пливе в районі купальника ...".

"Хороша русалка!".

"Як же сильно видно редактор на нозі, жесть".

"Фотошоп перебір".

"Редактор чи ні, яка вам різниця?".

"Фотошоп на ногах капець".

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Каменських в білосніжному платті розчулила шанувальників.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських потрапила в лікарню.

До речі, Каменських зізналася, де б хотіла жити, крім України.

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