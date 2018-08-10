"Фотошоп?": Каменских удивила поклонников супер длинными ногами на курорте (фото)

Звезда поделилась снимком в купальнике
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, устроила себе небольшой отдых в Италии, в курортном городе Сорренто. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась снимком в купальнике.
На фото исполнительница загорает на шезлонге на территории пляжа в черном бикини. Рядом стоит еще один лежак, вероятно, для спутника или спутницы певицы. Рядом - столик с водой и орешками. У ног певицы лежит книга.
"Sono molto felice, una vacanza piccola meravigliosa solo iniziata (Я очень довольна, чудесный маленький праздник только начался – ред.)", - написала Каменских.
На снимке у артистки настолько длинные ноги, что некоторые поклонники заподозрили ее в использовании для этой цели фоторедакторов.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Скриншот (instagram.com/kamenskux)
Снимок прокомментировали многие пользователи сети:
"Красотка".
"Такая вытянутая, словно кошечка".
"Богиня".
"Где кубики?".
"О! Завтра ждем заголовок: "Каменских похвасталась ножками из Италии".
"Мама мия".
"А кто это в отражении?".
"Вот это ретуши на теле, картинка даже плывет в районе купальника...".
"Хороша русалка!".
"Как же сильно видно редактор на ноге, жесть".
"Фотошоп перебор".
"Редактор или нет, какая вам разница?".
"Фотошоп на ногах капец".
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Ранее Каменских в белоснежном платье умилила поклонников.
Напомним, недавно Настя Каменских попала в больницу.
Кстати, Каменских призналась, где бы хотела жить, помимо Украины.
Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)