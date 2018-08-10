"Фотошоп?": Каменских удивила поклонников супер длинными ногами на курорте (фото)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда поделилась снимком в купальнике

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, устроила себе небольшой отдых в Италии, в курортном городе Сорренто. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась снимком в купальнике.

На фото исполнительница загорает на шезлонге на территории пляжа в черном бикини. Рядом стоит еще один лежак, вероятно, для спутника или спутницы певицы. Рядом - столик с водой и орешками. У ног певицы лежит книга.

"Sono molto felice, una vacanza piccola meravigliosa solo iniziata (Я очень довольна, чудесный маленький праздник только начался – ред.)", - написала Каменских.

На снимке у артистки настолько длинные ноги, что некоторые поклонники заподозрили ее в использовании для этой цели фоторедакторов.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)





Скриншот (instagram.com/kamenskux)

Снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Красотка".

"Такая вытянутая, словно кошечка".

"Богиня".

"Где кубики?".

"О! Завтра ждем заголовок: "Каменских похвасталась ножками из Италии".

"Мама мия".

"А кто это в отражении?".

"Вот это ретуши на теле, картинка даже плывет в районе купальника...".

"Хороша русалка!".

"Как же сильно видно редактор на ноге, жесть".

"Фотошоп перебор".

"Редактор или нет, какая вам разница?".

"Фотошоп на ногах капец".

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Каменских в белоснежном платье умилила поклонников.

Напомним, недавно Настя Каменских попала в больницу.

Кстати, Каменских призналась, где бы хотела жить, помимо Украины.

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