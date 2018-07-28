Французька кінодіва подбає про українських бездомних тварин

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Актриса Бріджит Бордо вирішила профінансувати притулок для бездомних тварин в Бердянську

Французька кінозірка, фотомодель і секс символ 1950-60-х років Бріжит Бордо за сумісництвом є засновником і головою фонду захисту тварин "Fondation Brigitte Bardot". І в цей раз вона вирішила профінансувати притулок для бездомних тварин в Бердянську. Про це повідомляє онлайн-портал "Бердянськ 24".

Всі попередні домовленості про утримання притулку вже пройдені, залишилося виконати остаточне умова, і бердянська служба захисту тварин отримає фінансування.

За словами Валентини Мамай, голови ТОВ "Бердянська служба захисту тварин", Бріджит Бордо хоче щоб були укладені: довгостроковий договір оренди державно-приватне партнерство, між владою і службою захисту тварин, на утримання притулку.

За підсумками депутатської комісії, влада виділила в оренду комунальний об'єкт площею 800 кв. метрів на території колишнього аеропорту поруч з містом. За словами Мамай, цього буде достатньо. Крім того, об'єкт планують розділити на два крила: в одному будуть кішки, в іншому – собаки.

До речі, нещодавно соціальні мережі обурило те, що служителі церкви кинули собак напризволяще. У Києві ж навпаки, активісти протестували проти шкуродерів і закликали їх покарати, а зоозахисники з Умані, розшукували чоловіка, який нацьковував на бездомних тварин бійцівських собак.

Відео: РБК-Україна