Французская кинодива позаботится об украинских бездомных животных

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Актриса Брижит Бордо решила профинансировать приют для бездомных животных в Бердянске

Французская кинозвезда, фотомодель и секс символ 1950-60-х годов Брижит Бордо по совместительству является основателем и председателем фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". И в этот раз она решила профинансировать приют для бездомных животных в Бердянске. Об этом сообщает онлайн портал "Бердянск 24".

Все предварительные договоренности о содержании приюта уже пройдены, осталось выполнить окончательное условие, и бердянская служба защиты животных получит финансирование.

По словам Валентины Мамай, председателя ООО "Бердянская служба защиты животных", Брижит Бордо хочет чтобы были заключены: долгосрочный договор аренды и государственно-частное партнерство, между властями и службой защиты животных, на содержание приюта.

По итогам депутатской комиссии, власти выделили в аренду коммунальный объект площадью 800 кв. метров на территории бывшего аэропорта рядом с городом. По словам Мамай, этого будет достаточно. Кроме того, объект планируют разделить на два крыла: в одном будут кошки, в другом – собаки.

Кстати, недавно социальные сети возмутило то, что служители церкви бросили собак на произвол судьбы. В Киеве же наоборот, активисты протестовали против живодеров и призывали их наказать, а зоозащитники из Умани, разыскивали мужчину, который натравливал на бездомных животных бойцовских собак.

Видео: РБК-Украина