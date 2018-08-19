Глибоко смішний backstage: Надя Дорофєєва показала, як знімали спільний кліп з MONATIK

Скріншот кадри з кліпу (youtube.com/Время и Стекло)

Зйомки кліпу проходили на Лазурному узбережжі Франції

Популярна українська співачка і учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва з деяких пір пробує себе в новому амплуа – "влогера,...блогера". Свій канал вона веде на YouTube. Нещодавно співачка опублікувала новий випуск свого влога, в якому показала, як проходив процес зйомок кліпу на пісню, записану спільно з MONATIK, "Глибоко ". Переглянути кадри з бекстейджа можна на ютуб-акаунті Дорофєєвої "DoDoVLOG".

Скріншот кліпу (youtube.com/Время и Стекло)

В 11-хвилинному відеоролику Надія познайомила шанувальників зі студією Дмитра Монатіка. Саме в ній і проводили запис пісні. Ще у відео показані елементи веселій хореографічної підготовки для зйомок кліпу. Крім того, співачка "приправив" монтаж бекстейджа кумедними кадрами з Ніцци. Зйомки кліпу проходили у Франції на Лазурному узбережжі.

Скріншот кадру кліпу (youtube.com/Время і Скло)

Відео: Кадри бекстейдже зйомок кліпу на пісню "Глибоко" (youtube.com/DoDoVLOG)

Нагадаємо, що ідея створення спільного творчого дуету артистів виникла більше півроку тому на зйомках телепроекту "Танці з зірками", де Діма був задіяний в якості члена журі, а Надя виступала, як одна з найяскравіших учасниць шоу.

Відео: Кадри бекстейдже зйомок кліпу на пісню "Глибоко" (youtube.com/Время і Скло)

До речі, нещодавно Надя Дорофєєва поділилася зворушливими спогадами, як вона ходила на шопінг з мамою.

Нагадаємо, що Діма Монатік ніжно привітав дружину з днем народження і зізнався їй у коханні

Відео: (video.rbc.ua)