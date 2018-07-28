"У меня появилась новая мечта": Дорофеева показала трогательное признание MONATIK (видео)

9 месяцев спустя Надя Дорофеева показала, как начиналось ее сотрудничество с Монатиком
Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева недавно вместе с MONATIK (Дмитрий Монатик) записала клип на песню "Глубоко". После премьеры Надя Дорофеева опубликовала у себя на странице в Instagram видео, на котором Монатик 9 месяцев назад заявил о желании спеть вместе.
В подписи к опубликованному видео Надя Дорофеева написала, что теперь слова Монатика — история.
"Дмитрий Монатик, смотри, это уже история! Такие трогательные слова, все получилось. Я счастлива!" — пишет артистка.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva
Видео: (instagram.com/nadyadorofeeva)
Клип на песню "Глубоко" был опубликован в YouTube 19 июля и уже набрал более 5 300 000 просмотров.
Напомним, что недавно Дорофеева показала, как оттачивала хореографию для клипа "Глубоко". До этого Надя Дорофеева и Дима Монатик появились на обложке известного украинского журнала. Ранее Надя Дорофеева и MONATIK представили долгожданный клип.
Видео: (video.rbc.ua)