"У меня появилась новая мечта": Дорофеева показала трогательное признание MONATIK (видео)

Фото: MONATIK (facebook.com/dimamonatyk)

9 месяцев спустя Надя Дорофеева показала, как начиналось ее сотрудничество с Монатиком

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева недавно вместе с MONATIK (Дмитрий Монатик) записала клип на песню "Глубоко". После премьеры Надя Дорофеева опубликовала у себя на странице в Instagram видео, на котором Монатик 9 месяцев назад заявил о желании спеть вместе.

В подписи к опубликованному видео Надя Дорофеева написала, что теперь слова Монатика — история.

"Дмитрий Монатик, смотри, это уже история! Такие трогательные слова, все получилось. Я счастлива!" — пишет артистка.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 26 Лип 2018 р. о 6:44 PDT

Видео: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Клип на песню "Глубоко" был опубликован в YouTube 19 июля и уже набрал более 5 300 000 просмотров.

Напомним, что недавно Дорофеева показала, как оттачивала хореографию для клипа "Глубоко". До этого Надя Дорофеева и Дима Монатик появились на обложке известного украинского журнала. Ранее Надя Дорофеева и MONATIK представили долгожданный клип.

Видео: (video.rbc.ua)