"У мене з'явилася нова мрія": Дорофєєва показала зворушливе визнання MONATIK (відео)

Фото: MONATIK (facebook.com/dimamonatyk)

Через 9 місяців Надя Дорофєєва показала, як починалася її співпраця з Монатиком

Українська співачка, учасниця групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва нещодавно разом з MONATIK (Дмитро Монатик) записала кліп на пісню "Глибоко". Після прем'єри Надя Дорофєєва опублікувала у себе на сторінці Instagram відео, на якому Монатік через 9 місяців потому заявив про бажання заспівати разом.

У підписі до опублікованого відео Надя Дорофєєва написала, що тепер слова Монатіка — історія.

"Дмитро Монатік, дивись, це вже історія! Такі зворушливі слова, все вийшло. Я щаслива!" — пише артистка.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 26 Лип 2018 р. о 6:44 PDT

Відео: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кліп на пісню "Глибоко" був опублікований у YouTube 19 липня і вже набрав понад 5 300 000 переглядів.

Нагадаємо, що нещодавно Дорофєєва показала, як відточувала хореографію для кліпу "Глибоко". До цього Надя Дорофєєва та Діма Монатік з'явилися на обкладинці відомого українського журналу. Раніше Надя Дорофєєва та MONATIK представили довгоочікуваний кліп.

Відео: (video.rbc.ua)