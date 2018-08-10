"Это любовь…": Monatik трогательно поздравил супругу с ее днем рождения

Певец посвятил супруге стих
Сегодня, 10 августа, у жены известного украинского певца Дмитрия Монатика Ирины Демичевой день рождения. Артист трогательно поздравил ее с днем рождения на своей странице в Instagram.
Монатик посвятил в соцсети супруге стихотворение и опубликовал ее фотографии.
Фото: Ирина Демичева (instagram.com/monatik_official)
"Даже если упадёт небо
И следы все заметёт снегом
Если время посмеет твоё имя забыть...
Даже если земля погаснет
И на ней теперь ни души нет ...
Я тебя не забуду ...
Я тебя найду ...
Я тебя не забуду...
Я тебя найду...
Я тебя не забуду и буду любить!!!
Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль ,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь ! С днём рождения моя драгоценная ,любимая I.V. П.С. Сегодня Вся #КубаЗвучит для тебя!" – написал он в публикациях.
Отметим, что Ирина Демичева является директором проекта Monatik.
Поклонники артиста присоединились к поздравлениям, а также отметили, что его супруга - настоящая красотка.
"Как красиво", "Красотка", "С днем рождения", "Боже, как красиво, любви вас огромной и безграничной! Вы супер!", "Счастья" ,"Это любовь...", "С Днем Рождения самую прекрасную музу", "Это прекрасно", - написали пользователи в комментариях.
Скриншоты окмментариев (instagram.com/monatik_official)
Напомним, украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о нашумевшем в сети дуэте Monatik–Дорофеева.
Ранее Надя Дорофеева вскружила головы своих instagram-подписчиков, опубликовав "полуобнаженное" фото в откровенном купальнике.
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