"Це кохання...": Monatik зворушливо привітав дружину з її днем народження

MONATIK (фото: РБК-Україна)

Співак присвятив дружині вірш

Сьогодні, 10 серпня, у дружини відомого українського співака Дмитра Монатіка Ірини Демічевої день народження. Артист зворушливо привітав її з днем народження на своїй сторінці в Instagram.

Монатік присвятив у соцмережі дружині вірш і опублікував її фотографії.

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/monatik_official)

"Даже если упадёт небо

И следы все заметёт снегом

Если время посмеет твоё имя забыть...

Даже если земля погаснет

И на ней теперь ни души нет ...

Я тебя не забуду ...

Я тебя найду ...

Я тебя не забуду...

Я тебя найду...

Я тебя не забуду и буду любить!!!

Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибі за кожну мить, за вічність, за кожну думку, вірш і пісню. Це Ти в моїй голові їх створюєш ! З днем народження моя люба, кохана I. V. П. С. Сьогодні Вся #КубаЗвучит для тебе!" – написав він у публікаціях.

Зазначимо, що Ірина Демічева є директором проекту Monatik.

Шанувальники артиста приєдналися до привітань, а також відзначили, що його дружина - справжня красуня.

"Як красиво", "Красуня", "З днем народження", "Боже, як гарно, кохання вам величезного і безмежного! Ви супер!", "Щастя" ,"Це любов...", "З Днем Народження найпрекраснішу музу", "Це чудово", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти окмментариев (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, українська співачка, учасниця групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва розповіла про гучний в мережі дует Monatik–Дорофєєва.

Раніше Надя Дорофєєва запаморочила голови своїх instagram-підписників, опублікувавши "напівоголене" фото у відвертому купальнику.

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