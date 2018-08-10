"Це кохання...": Monatik зворушливо привітав дружину з її днем народження

Співак присвятив дружині вірш
Сьогодні, 10 серпня, у дружини відомого українського співака Дмитра Монатіка Ірини Демічевої день народження. Артист зворушливо привітав її з днем народження на своїй сторінці в Instagram.
Монатік присвятив у соцмережі дружині вірш і опублікував її фотографії.
Фото: Ірина Демічева (instagram.com/monatik_official)
"Даже если упадёт небо
И следы все заметёт снегом
Если время посмеет твоё имя забыть...
Даже если земля погаснет
И на ней теперь ни души нет ...
Я тебя не забуду ...
Я тебя найду ...
Я тебя не забуду...
Я тебя найду...
Я тебя не забуду и буду любить!!!
Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибі за кожну мить, за вічність, за кожну думку, вірш і пісню. Це Ти в моїй голові їх створюєш ! З днем народження моя люба, кохана I. V. П. С. Сьогодні Вся #КубаЗвучит для тебе!" – написав він у публікаціях.
Зазначимо, що Ірина Демічева є директором проекту Monatik.
Шанувальники артиста приєдналися до привітань, а також відзначили, що його дружина - справжня красуня.
"Як красиво", "Красуня", "З днем народження", "Боже, як гарно, кохання вам величезного і безмежного! Ви супер!", "Щастя" ,"Це любов...", "З Днем Народження найпрекраснішу музу", "Це чудово", - написали користувачі в коментарях.
Скріншоти окмментариев (instagram.com/monatik_official)
Нагадаємо, українська співачка, учасниця групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва розповіла про гучний в мережі дует Monatik–Дорофєєва.
Раніше Надя Дорофєєва запаморочила голови своїх instagram-підписників, опублікувавши "напівоголене" фото у відвертому купальнику.
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