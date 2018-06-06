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"Гірський Аполлон": Сергій Притула показав красу свого тіла

STYLERЗірки        06.06.2018 - 17:24
Сергій Притула (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Сергій Притула (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

Телеведучий викликав справжній ажіотаж тільки одним знімком

Український шоу-мен Сергій Притула, у якого нещодавно STYLER взяв ексклюзивне інтерв'ю, похвалився перед підписниками у мережі Іnstagram своїм підтягнутим тілом. Так, на фото телеведучий позує в одних тільки білих плавках, стоячи в гірському водоспаді.

"Слимак заліз у водоспад. Господи, дякую за Карпати!" – іронічно підписав фото Сергій Притула.

Сергій Притула в Карпатах

Сергій Притула в Карпатах (фото: instagram.com/siriy_ua)

Підписники Притули поспішили залишити свої коментарі під "еротичним" фото.

"Ого, щоб всі такими слимаками були", - жартує annu_sh_ka.

"Бонд прям", - зазначає designedpharmacist.

"Що це за сексі-шмексі?" – пише melnichenko4452.

"Який чоловік!" – коментує vikkaro.

Сергій Притула

Скріншот коментарів instagram.com/siriy_ua

Відзначимо, що в Карпатах Притула разом з рідними та колегами відсвяткував 8-річчя свого гумористичного "Вар'яті шоу".

"Ми тішились, купались у басейні, співали з музиками, ганяли на квадриках на озеро Віта і до водоспаду Шипіт, ходили у лазню і просто відсипались!
Нам стукнуло 8 років! Ми щасливі і натхненні! Набралися сил і продовжуємо тур!
9-ий рік пішов!" – написав на своїй Facebook-сторінці Сергій Притула.

Скріншот поста facebook.com/serhiyprytula

 

Сергій Притула та команда (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, раніше Сергій Притула висловився про бажання піти в політику. За словами артиста, його досить часто турбують з проханнями підтримати того чи іншого чиновника або можливого політичного діяча, проте Притула такі пропозиції відхиляє.

Чим вражає Сергій Притула (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Сергій Притула
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