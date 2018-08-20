"Гаряча" Каменських показалася топлес і "нарвалася" на критику в мережі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Багато фанів Каменських порадили їй не звертати уваги на заздрісників

Поп-співачка Настя Каменських буквально роздражнила своїх шанувальників, опублікувавши дуже відвертий знімок на своїй instagram-сторінці. Так, на знімку Каменських без макіяжу позує в спокусливій чорній нічній сорочці з "зоряним" принтом. При цьому одна бретелька спущена. Оголені груди співачка прикриває рукою.

До речі, нещодавно Каменських нарешті представила довгоочікувану студійну версію гучного треку "LOMALA".

Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Судячи з усього, Настя позує в готельному номері. На даний момент відома українська виконавиця набирається сил в Італії на узбережжя Сорренто. З ким саме Настя вирушила на казковий відпочинок, поки що невідомо. Однак цікаво, що на instagram-сторінці Потапа також опубліковані фото з Італії.

Такий відвертий знімок Каменських викликав цілу хвилю коментарів. При цьому не всі підписники підтримали таку "відкритість" своєї улюблениці.

"Вибачте, але колись Анастасія Каменських, була милою дівчиною! АЛЕ що завадило залишатися такою милою дівчиною... Тепер вона гола, показує в мережі відверті фотографії, це так жахливо і навіть бридко", — пише matusevic.h.

"Фух, це вже бісить! Співом треба брати, а не сі**ками!" — зауважує marinka.prihodkina94.

"Я сумую за "старою" Настею", — зітхає maria_chaika_2007.

"Ти занадто вульгарна. Зовсім змінилася. Сумно", — зітхає masha_boyko3.

"Це непристойно", — ділиться думкою angellina.j.

І все ж чимало підписників заступаються за Каменських, радять їй ні на кого не звертати уваги.

"Настя, ти — молодець! Красуня, що тут скажеш?! Все дуже сексуально і зовсім не вульгарно. Не звертай уваги на заздрісників", — пише nik.inessa.

"Настя, не слухай заздрісників, нехай оближутся і поперхнутся. Ти розумниця і красуня", — підтримує ivanovfima.

"Гарне фото. Нікого не слухай", — погоджується hennadiikryvopysha.

"Ох, Насте, ти скоро весь світ в себе влюбишь", — зазначає yuriyfedotkov.

"Спокусниця", — підморгує andreimeditskii.

"Красиве тіло! Показуй, Настя, поки молода і є що показати. Крім негативних коментів і заздрості, твої фото можуть надихнути багатьох дам на роботу над своїм тілом. Вперед дівчата!" — підкреслює ludmila_ludmila.

"Вона красива, талановита, розумна, сексуальна. Заздріть всі мовчки і свої гадості теж залиште при собі", — пише xoxokoba.

Зазначимо, що Каменських не перший раз викликає неоднозначні коментарі серед своїх шанувальників. Італійські канікули співачка проводить більше, ніж "гаряче", радуючи своїх фанів відвертими знімками в купальниках.

Пекуча Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю STYLER Настя Каменських розповіла не тільки про зміну іміджу і сольну кар'єру. Співачка також пояснила, що для неї означає бути патріоткою, і в якій би країні вона хотіла б пожити. Також Каменських поділилася корисними порадами, які допомагають їй підтримувати себе у відмінній формі.

Настя Каменських: біографія, цікаві факти