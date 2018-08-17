"Оголяются наши нервы": Настя Каменских порадовала новым лирик-видео

Настя Каменских (коллаж РБК-Украина)

Популярная певица презентовала студийную версию нашумевшего трека LOMALA

Певица Настя Каменских преподнесла своим поклонникам музыкальный сюрприз. На ее YouTube-канале появилось новое лирик-видео к песне LOMALA.

Эта зажигательная композиция эксклюзивно прозвучала для гостей самых масштабных фестивалей: Atlas Weekend (Киев), ЖАРА (Баку), Черноморские игры (Скадовск). Как призналась артистка, песня LOMALA будет близка каждому, кто хотя бы раз переживал расставание с любимым человеком, теряя сон и мечтая снова упасть в теплые объятия, прогнав тоску.

"Когда мы влюбляемся, то полностью открываемся любимому человеку. Оголяются наши нервы, душа становится чувствительной и ранимой. Мы становимся уязвимы. Эта песня про те чувства, которые порой ломают нас и выворачивают всю душу наизнанку. Песню LOMALA я посвящаю всем девочкам. Никогда не сдавайтесь! Если плохо, больно, пусть даже со слезами на глазах, но нужно найти в себе силы двигаться и жить дальше и, конечно же, танцевать", – отметила Каменских.

Песня LOMALA попадет в первый сольный альбом NK, который выйдет уже этой осенью. В будущий альбом артистки войдут уже известные треки: "#этомояночь", "Дай мне", "Тримай", а также много новых треков.

Видео: NK/НАСТЯ КАМЕНСКИХ - LOMALA (LYRIC VIDEO)

На страничке в Instagram Настя поблагодарила за песню Потапа (Алексея Потапенко).

"Эта песня особенная. Спасибо за этот трек #oneandonly гению Лешеньке Потапенко @realpotap! Ты не перестаешь удивлять своим талантом", - написала звезда.

Напомним, что с ноября 2017 года Настя начала сольную карьеру, отправной точкой которой стал сингл "#этомояночь", записанный в стиле Future Pop, как и все последующие песни артистки. За время сольной карьеры NK сняла два клипа на синглы "#этомояночь" и "Дай мне", которые быстро покорили YоuTube, набрав миллионы просмотров. Помимо этого, Настя Каменских также выпустила рождественский альбом на четырех языках и сняла музыкальный фильм Хmas with NK.

Ранее поп-исполнительница порадовала поклонников дуэтной песней. На международном фестивале "Жара", который ежегодно проходит в столице Азербайджана, она исполнила новую песню "Ты же не забыл" совместно с российской певицей Любовью Успенской.

Также Каменских призналась, как относится к своим хейтерам.

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