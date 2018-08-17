"Оголюються наші нерви": Настя Каменських порадувала новим лірик-відео

Настя Каменських (колаж РБК-Україна)

Популярна співачка презентувала студійну версію гучного треку LOMALA

Співачка Настя Каменських піднесла своїм шанувальникам музичний сюрприз. На її YouTube-каналі з'явилося нове лірик-відео до пісні LOMALA.

Ця запальна композиція ексклюзивно прозвучала для гостей наймасштабніших фестивалів: Atlas Weekend (Київ), Жара (Баку), Чорноморські ігри (Скадовськ). Як зізналася артистка, пісня LOMALA буде близька кожному, хто хоча б раз переживав розставання з коханою людиною, втрачаючи сон і мріючи знову впасти в теплі обійми, прогнавши тугу.

"Коли ми закохуємося, то повністю відкриваємося коханій людині. Оголюються наші нерви, душа стає чутливою і вразливою. Ми стаємо вразливими. Ця пісня про ті почуття, які часом ламають нас і всю душу вивертають навиворіт. Пісню LOMALA я присвячую всім дівчаткам. Ніколи не здавайтеся! Якщо погано, боляче, нехай навіть зі сльозами на очах, але треба знайти в собі сили рухатися і жити далі і, звичайно ж, танцювати", – зазначила Каменських.

Пісня LOMALA потрапить в перший сольний альбом NK, який вийде вже цієї осені. В майбутній альбом артистки увійдуть вже відомі треки: "#этомояночь", "Дай мне", "Тримай", а також багато нових треків.

Відео: NK/НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ - LOMALA (LYRIC VIDEO)

На сторінці в Instagram Настя подякувала за пісню Потапа (Олексій Потапенко).

"Ця пісня особлива. Спасибі за цей трек #oneandonly генію Олексію Потапенко @realpotap! Ти не перестаєш дивувати своїм талантом", - написала зірка.

Нагадаємо, що з листопада 2017 року Настя почала сольну кар'єру, відправною точкою якої став сингл "#этомояночь", записаний у стилі Future Pop, як і всі наступні пісні артистки. За час сольної кар'єри NK зняла два кліпи на сингли "#этомояночь" і "Дай мне", які швидко підкорили YоuTube, набравши мільйони переглядів. Крім цього, Настя Каменських також випустила різдвяний альбом на чотирьох мовах і зняла музичний фільм Хмаѕ with NK.

Раніше поп-співачка порадувала шанувальників дуетної піснею. На міжнародному фестивалі "Жара", який щорічно проходить в столиці Азербайджану, вона виконала нову пісню "Ти ж не забув" спільно з російською співачкою Любов'ю Успенською.

Також Каменських зізналася, як ставиться до своїх хейтерам.

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