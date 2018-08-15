Купальники, роскошный бюст, снова купальники: Каменских поразила фанов откровенными образами в Италии

Каменских буквально вызвала ажиотаж в комментариях под своими постами
Каменских продолжает наслаждаться итальянскими каникулами. Напомним, что несколько дней назад украинская поп-исполнительница отправилась в город Сорренто, побережье которого омывается Тирренским морем.
Певица не спешит рассказывать, с кем и надолго ли отправилась в сказочное путешествие. Хотя интересно, что у Потапа на instagram-страничке опубликованы фотографии также из отдыха из Италии — в городах Сорренто и Позитано.
Каменских держит интригу, но при этом балует своих поклонников откровенными фотографиями в различных купальниках. При этом на некоторых снимках певица позирует в весьма провокационных позах, показывая свои округлые формы и роскошный бюст.
На одном из последних фото Настя позирует в красном купальнике на яхте. Ее волосы разлетаются от порывов ветра.
"Thanx to my sexy photographer" (Спасибо моему сексуальному фотографу), — подписала фото Настя.
Настя Каменских в красном купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники Каменских поспешили наградить ее восторженными комментариями по этому поводу.
Кстати, ранее Каменских рассказала, как относится к своим хейтерам и читает ли комментарии в соцсетях под своими постами.
"Горячая ты красавица", — восхищается antoxin11.
"Да, королева женского пола", — улыбается azaryanofficil0777.
"Настя, фотка просто класс", — пишет razinkinaveronika.
"Потрясающе красивая и талантливая девушка! Всех благ вам, Настя", — желает taranenko_larisa.
"Вот это я понимаю фигура!", — отмечает taliatasha.
При этом ранее Каменских публиковала еще фото в других купальниках.
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Настя Каменских на отдыхе в Италии (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью для STYLER Настя Каменских рассказала не только о смене имиджа, но также откровенно поделилась, что для нее значит патриотизм, как она относится к социальной деятельности и чем побалует поклонников в ближайшее время.
Настя Каменских: биография, интересные факты