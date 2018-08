Купальники, роскошный бюст, снова купальники: Каменских поразила фанов откровенными образами в Италии

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских буквально вызвала ажиотаж в комментариях под своими постами

Каменских продолжает наслаждаться итальянскими каникулами. Напомним, что несколько дней назад украинская поп-исполнительница отправилась в город Сорренто, побережье которого омывается Тирренским морем.

Певица не спешит рассказывать, с кем и надолго ли отправилась в сказочное путешествие. Хотя интересно, что у Потапа на instagram-страничке опубликованы фотографии также из отдыха из Италии — в городах Сорренто и Позитано.

Каменских держит интригу, но при этом балует своих поклонников откровенными фотографиями в различных купальниках. При этом на некоторых снимках певица позирует в весьма провокационных позах, показывая свои округлые формы и роскошный бюст.

На одном из последних фото Настя позирует в красном купальнике на яхте. Ее волосы разлетаются от порывов ветра.

"Thanx to my sexy photographer" (Спасибо моему сексуальному фотографу), — подписала фото Настя.

Поклонники Каменских поспешили наградить ее восторженными комментариями по этому поводу.

Кстати, ранее Каменских рассказала, как относится к своим хейтерам и читает ли комментарии в соцсетях под своими постами.

"Горячая ты красавица", — восхищается antoxin11.

"Да, королева женского пола", — улыбается azaryanofficil0777.

"Настя, фотка просто класс", — пишет razinkinaveronika.

"Потрясающе красивая и талантливая девушка! Всех благ вам, Настя", — желает taranenko_larisa.

"Вот это я понимаю фигура!", — отмечает taliatasha.

При этом ранее Каменских публиковала еще фото в других купальниках.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью для STYLER Настя Каменских рассказала не только о смене имиджа, но также откровенно поделилась, что для нее значит патриотизм, как она относится к социальной деятельности и чем побалует поклонников в ближайшее время.

