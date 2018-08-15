Купальники, розкішний бюст, знову купальники: Каменських вразила фанів відвертими образами в Італії

Каменських буквально викликала ажіотаж у коментарях під своїми постами
Каменських продовжує насолоджуватися італійськими канікулами. Нагадаємо, що кілька днів тому українська поп-виконавиця вирушила в місто Сорренто, узбережжя якого омивається Тірренським морем.
Співачка не поспішає розповідати, з ким і чи надовго вирушила в казкову подорож. Хоча цікаво, що у Потапа на instagram-сторінці опубліковані також фотографії з відпочинку з Італії — у містах Сорренто і Позітано.
Каменських тримає інтригу, але при цьому балує своїх шанувальників відвертими фотографіями в різних купальниках. При цьому на деяких знімках співачка позує у досить провокаційних позах, показуючи свої округлі форми і розкішний бюст.
На одному з останніх фото Настя позує в червоному купальнику на яхті. Її волосся розлітається від поривів вітру.
"Thanx to my sexy photographer" (Спасибі моєму сексуальному фотографу), — підписала фото Настя.
Настя Каменських в червоному купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники Каменських поспішили нагородити її захопленими коментарями з цього приводу.
До речі, раніше Каменських розповіла, як ставиться до своїх хейтерів і чи читає коментарі в соцмережах під своїми постами.
"Гаряча ти красуня!", — захоплюється antoxin11.
"Так, королева жіночої статі", — посміхається azaryanofficil0777.
"Настя, фотки просто клас", — пише razinkinaveronika.
"Приголомшливо красива і талановита дівчина! Всіх благ вам, Настя", — бажає taranenko_larisa.
"Ось це я розумію фігура!", — зазначає taliatasha.
При цьому раніше Каменських публікувала фото в інших купальниках.
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Настя Каменських на відпочинку в Італії (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю для STYLER Настя Каменських розповіла не тільки про зміну іміджу, але також відверто поділилася, що для неї означає патріотизм, як вона ставиться до соціальної діяльності і чим побалує шанувальників найближчим часом.
Настя Каменських: біографія, цікаві факти