"Ножки — огонь": Каменских показала плавные изгибы в облегающем платье с разрезом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских "нарвалась" на волну восторженных комплиментов в адрес своей фигуры

Поп-дива украинской эстрады Настя Каменских в очередной раз покорила своих поклонников стильным fashion-образом. Соответствующий снимок появился на instagram-страничке Насти.

На фото в полный рост Каменских демонстрирует подтянутую спортивную фигуру в облегающем черном платье с разрезом от колена. При этом украинская певица кокетливо выставила свою ножку.

Стильный образ Настя дополнила небольшой черной сумкой на длинной цепочке, а также босоножками темно-зеленого цвета. Более того, певица вновь обрадовала своих фанов "классическими" кудрями.

Настя Каменских в черном вечернем платье (фото: instagram.com/kamenskux)

"Что вы считаете главной составляющей классного летнего лука? Для меня это хорошее настроение прежде всего! Ну ладно, признаюсь, красивая обувь и сумочка тоже не помешают!" — подписала снимок поп-исполнительница.

Кстати, интересно, что до этого Каменских поделилась со своими подписчиками кардинально противоположным фото — в простом летнем платье белого цвета. Тогда поклонники даже отметили, что ей пора замуж.

Что касается нового образа, то здесь подписчики певицы буквально единодушны — выглядит она шикарно. Многие похвалили Настю за то, что она поддерживает себя в отличной форме.

"Сногсшибательная Настенька", — восхищается alekseiglushchenko8682.

"Настя! Ты великолепна!" — нахваливает zenhakolesnik.

"Ого, так похудала", — отмечает te.ti.a.na.

"Ух ты, какая красивая фотка и Настя", — пишет boltivetsvladislav.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, Настя Каменских как-то рассказала, где ищет мотивацию для тренировок и честно ответила, позволяет ли себе слабости. Также певица поделилась любимым диетическим рецептом летнего салата.

Напомним, что ранее STYLER побеседовал с Настей Каменских.

В рамках эксклюзивного интервью певица рассказала о начале сольной карьере и отношении к этому Потапа, откровенно поделилась, что для нее значит патриотизм и почему каждый должен делать свой вклад в развитие страны, а также поделилась ближайшими творческими планами.

Настя Каменских: биография и интересные факты