Ніжки — вогонь": Каменських показала плавні вигини у відвертій сукні з розрізом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських "нарвалася" на хвилю захоплених компліментів на адресу своєї фігури

Поп-діва української естради Настя Каменських вкотре підкорила своїх шанувальників стильним fashion-образом. Відповідний знімок з'явився на instagram-сторінці Насті.

На фото в повний зріст Каменських демонструє підтягнуту спортивну фігуру у відвертій чорній сукні з розрізом від коліна. При цьому українська співачка кокетливо виставила свою ніжку.

Стильний образ Настя доповнила невеликою чорною сумкою на довгому ланцюжку, а також босоніжки темно-зеленого кольору. Більше того, співачка знову порадувала своїх фанів "класичними" кучерями.

Настя Каменських у чорній вечірній сукні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Що ви вважаєте головною складовою класного літнього лука? Для мене це гарний настрій понад усе! Ну гаразд, зізнаюся, красиве взуття і сумочка теж не завадять!" — підписала знімок поп-виконавиця.

До речі, цікаво, що до цього Каменських поділилася зі своїми підписниками кардинально протилежним фото — в простій літній сукні білого кольору. Тоді шанувальники навіть відзначили, що їй пора заміж.

Що стосується нового образу, то тут підписники співачки буквально одностайні — вона виглядає шикарно. Чимало хто похвалили Настю за те, що вона підтримує себе у відмінній формі.

"Карколомна Настуся", — захоплюється alekseiglushchenko8682.

"Настя! Ти прекрасна!" — нахвалює zenhakolesnik.

"Ого, так схудла", — зазначає te.ti.a.na.

"Ух ти, яке гарна фоо і Настя", — пише boltivetsvladislav.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

До слова, Настя Каменських якось розповіла, де шукає мотивацію для тренувань і чесно відповіла, чи дозволяє собі слабкості. Також співачка поділилася улюбленим дієтичним рецептом літнього салату.

Нагадаємо, що раніше STYLER поговорив з Настею Каменських.

В рамках ексклюзивного інтерв'ю співачка розповіла про початок сольної кар'єри і ставлення до цього Потапа, відверто поділилася, що для неї означає патріотизм і чому кожен повинен робити свій внесок у розвиток країни, а також поділилася найближчими творчими планами.

Настя Каменських: біографія та цікаві факти