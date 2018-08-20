"Горячая" Каменских показалась топлес и "нарвалась" на критику в сети

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Многие фаны Каменских посоветовали ей не обращать внимания на завистников

Поп-исполнительница Настя Каменских буквально раздразнила своих поклонников, опубликовав очень откровенный снимок на своей instagram-страничке. Так, на снимке Каменских без макияжа позирует в соблазнительной черной ночной рубашке со "звездным" принтом. При этом одна бретелька спущена. Оголенную грудь певица прикрывает рукой.

Кстати, недавно Каменских наконец-то представила долгожданную студийную версию нашумевшего трека "LOMALA".

Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Судя по всему, Настя позирует в отельном номере. На данный момент известная украинская исполнительница набирается сил в Италии на побережье Сорренто. С кем именно Настя отправилась на сказочный отдых, пока что неизвестно. Однако интересно, что на instagram-страничке Потапа также опубликованы фото с Италии.

Столь откровенный снимок Каменских вызвал целую волну комментариев. При этом не все подписчики поддержали такую "открытость" своей любимицы.

"Простите, но когда-то Анастасия Каменских, была милой девушкой! НО что помешало оставаться такой милой девушкой... Теперь она голая, показывает в сети откровенные фотографии, это так ужасно и даже мерзко", — пишет matusevic.h.

"Фух, это уже бесит! Пением нужно брать, а не си**ками!" — замечает marinka.prihodkina94.

"Я скучаю по "старой" Насте", — вздыхает maria_chaika_2007.

"Ты слишком пошлая. Совсем поменялась. Печально", — вздыхает masha_boyko3.

"Это неприлично", — делится мнением angellina.j.

И все же многие подписчики заступаются за Каменских, советуют ей ни на кого не обращать внимания.

"Настя, ты — молодец! Красотка, что тут скажешь?! Все очень сексуально и совсем не пошло. Не обращай внимания на завистниц", — пишет nik.inessa.

"Настя, не слушай завистников, пусть оближутся и поперхнутся. Ты умничка и красавица", — поддерживает ivanovfima.

"Красивое фото. Никого не слушай", — соглашается hennadiikryvopysha.

"Ох, Настя, ты скоро весь мир в себя влюбишь", — отмечает yuriyfedotkov.

"Соблазнительница", — подмигивает andreimeditskii.

"Красивое тело! Показывай, Настя, пока молода и есть что показать. Кроме негативных комментов и зависти, твои фото могут вдохновить многих дам на работу над своим телом. Вперед девчулечки!" — подчеркивает ludmila_ludmila.

"Она красивая, талантливая, умная и сексуальная. Завидуйте все молча и свои гадости тоже при себе оставьте", — пишет xoxokoba.

Отметим, что Каменских не первый раз вызывает неоднозначные комментарии среди своих поклонников. Итальянские каникулы певица проводит более, чем "горячо", балуя своих фанов откровенными снимками в купальниках.

Жгучая Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью STYLER Настя Каменских рассказала не только о смене имиджа и сольной карьере. Певица также объяснила, что для нее значит быть патриоткой, и в какой бы стране она хотела бы пожить. Также Каменских поделилась полезными советами, которые помогают ей поддерживать себя в отличной форме.

Настя Каменских: биография, интересные факты