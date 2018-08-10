"Хамство - річ вседозволена": Фреймут вирішила боротися з хейтерами особисто

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча має намір дати відсіч хамству в мережі

Відома українська ведуча і знаменитий "ревізор" Ольга Фреймут нещодавно анонсувала вихід свого нового шоу "Оля", в якому розшукує свої хейтерів. Вона вирішила особисто боротися зі своїми кривдниками і розповіла про новий проект. Про це зірка повідомила в інтерв'ю kp.ua.

"Рубрику про хейтерів придумала я. Навіть попросила юристів її запатентувати. Я вірю в цей формат. Ніде в світі такого немає. І не всі її сприйняли спочатку", - зазначила Фреймут.

Ведуча подякувала режисеру-продюсеру Олегу Боднарчуку та Ганні Жижі, яка знайшла першого хейтера. За словами зірки, саме вони допомогли їй здійснити задумане.

"У нас зараз хамство - річ вседозволена. В очі ми не можемо сказати людині, що про неї думаємо. А за очі, в інтернеті, можемо писати все що хочемо, порушуючи будь-яку етику. Тому я вірю, що у цієї рубрики є велике майбутнє", - наголосила зірка.

Вона також відповіла на запитання про те, як справляється зі своїми хейтерами.

"Ніяк. У мене їх багато. Ось я йшла до вас, нахилилася, щоб в сумочці взяти ключі, і чую голоси: "Щось Коника (Коник - дівоче прізвище Фреймут - ред.) давно у нас не було, отої Фреймут". Піднімаю очі - ідуть двоє чоловіків у камуфляжі і заходять у ваші двері. Чому Коника? У дитинстві я була Коником. Потім була Фреймут, тепер я Локотко", - розповіла вона.

"Але люди настільки добре знають мою біографію, що це не може не радувати. І те, що нібито має мене образити, навпаки, викликає щире здивування і радість. Я вдячна людям за те, що про мене не забувають", - зазначила ведуча.

За її словами, незалежно від обставин, вона навряд чи могла б сама стати хейтером.

"Я навіть не уявляю, як можна зайти до людини на сторінку, на її власну грядку, щось гидке їй написати і втекти. Це по-злодійськи. Мене по-іншому виховували", - зазначила Фреймут.

Відео: Ольга Фреймут і Олег Боднарчук розповіли про новий проект "ОЛЯ" (YouTube/Прес-центр газети КП в Україні)

Нагадаємо, нещодавно телеведуча відвідала своїх хейтеров. Фреймут прийшла на робоче місце однієї з дівчат в аптеку і запитала, чи правда те, що вважає її "конченной".

До речі, Оля Фреймут зустріла свого кривдника і вручила йому квіти.

Раніше Фреймут у трамваї роздавала пенсіонеркам курей-гриль і подушки.

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