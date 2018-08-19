"Холодильник перегріється": екс-Nikita показала гарячий танець в прозорому боді на кухні

Dj NANA (фото: прес-служба артистки)

До відео артистка додала інтригуюче питання

Колишня учасниця українського музичного проекту "Nikita",а в теперішньому часі DJ Nana і учасниця телешоу "Танці з зірками" – Анастасія Кумейко завантажила в мережу пікантне відео з гарячими танцями біля холодильника. Відеоролик опублікований на сторінці Анастасії Instagram.

На кадрах відео артистка еротично танцює, одягнена в напівпрозорий мереживний боді, і практично без нижньої білизни. Щоб виправдати недвозначні телодвиженья, Кумейко додала забавну підпис: "Мій постійний партнер. Як Ви думаєте, з ким я буду танцювати в новому сезоні?". До речі, вона не єдина учасниця гурту "Nikita", яка зуміла схвилювати шанувальників відвертими танцями. Це раніше вже вдалося зробити і Даші Астаф'євої.

Публікація від DJ NANA (@anastasia_domination) 17 Сер 2018 в 11:46 PDT

Відео: Танці Кумейко у холодильника (instagram.com/anastasia_domination)

Шанувальники звичайно ж відповіли на запитання співачки, а ще зазначили, що Настя виглядає чудово, і їй варто більше демонструвати достоїнства своєї фігури і, зокрема, сідниці на камеру. А ще попросили назвати трек, під який Анастасія рухала тілом.

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Не обійшлося і без компліментів адресованих Анастасії і її "партнера" по танцях.

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Також один з фоловерів зазначив, що танці вже дуже гарячі.

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Нагадаємо, гарячі фото солістки "Nikita" Даші Астаф'євої справили фурор в мережі. А ще Даша здивувала фанів чудовим і її порівняли з Монікою Белуччі.

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