"Такая фигура, это вообще законно?" Даша Астафьева восхитила откровенным танцем поклонников (видео)

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники Астафьевой подчеркнули: их любимица сейчас выглядит идеально

Утонченная Даша Астафьева дала своим поклонникам еще один повод похвалить ее точеную фигуру. Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница, экс-солистка группы NikitA опубликовала видео, на котором танцует под новую песню певицы TAYANNA "Фантастична жінка".

Следует отметить, что действия происходят во время торжественной церемонии выбора представительницы от Украины для международного конкурса Мисс Вселенная 2018. Ранее STYLER писал, как в Киеве выбирали первую красавицу страны.

Даша Астафьева была среди приглашенных звездных гостей. И также исполнила на сцене конкурса свою композицию.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 15 Авг 2018 в 11:26 PDT

Притягательная Даша Астафьева (видео: instagram.com/da_astafieva)

После увиденного поклонники Астафьевой пришли в восторг. Многие подчеркнули, что девушка отлично выглядит.

"Такая "живая" и настоящая! Прекрасна" — восхищается twoya_sowa.

"Точеная фигурка", — пишет maxpash.

"Ну и фигурка, я восхищаюсь", — отмечает maryana_bondar.

"Просто идеальная Женщина", — пишет iuliia_emelyanenko.

"Я не могу на это смотреть. Такая фигура, это вообще законно? Все идеально", — улыбается anyshaya.

"Как всегда, обалденно выглядите", — подчеркивает nina_pogrebnyk.

Кстати, в последнее время Астафьева просто балует своих фанов "горячими" постами. Чего стоит серия фотографий, на которых Астафьева позирует в образе женщины-вамп с роскошным бюстом.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, 4 августа Даша Астафьева отметила свой день рождения. Певице исполнилось 33 года.

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