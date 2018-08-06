"Золотая рыбка": Астафьева отпраздновала 33-летие (фото)

Певица покорила поклонников фигурой
Популярная украинская певица и секс-символ Даша Астафьева 4 августа отметила свой день рождения. Звезде исполнилось 33 года. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала несколько снимков.
На одном из них певица позирует с бокалом вина.
"Анбджолина Бджоли любит вас", - написала Астафьева.
Многие поклонники поздравили ее с днем рождения и отметили ее обаятельность и красоту.
"Красивая Вы какая", - написали в комментариях.
На втором фото исполнительница продемонстрировала стройную фигуру.
"С летом, в этом году, разговор короткий", - написала звезда.
Фото: Дарья Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Дарья Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Дарья Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Снимок в купальнике прокомментировали в сети:
"Золотая рыбка".
"Худышик".
"Красивая Даша".
"Шикарна".
"Даша, вы похудели?".
Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Ранее сообщалось, что Дашу Астафьеву трогательно поздравили с днем рождения.
Кстати, Даша Астафьева удивила фанов новым образом.
Напомним, Даша Астафьева "засветила" грудь.
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