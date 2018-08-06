"Золотая рыбка": Астафьева отпраздновала 33-летие (фото)

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица покорила поклонников фигурой

Популярная украинская певица и секс-символ Даша Астафьева 4 августа отметила свой день рождения. Звезде исполнилось 33 года. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала несколько снимков.

На одном из них певица позирует с бокалом вина.

"Анбджолина Бджоли любит вас", - написала Астафьева.

Многие поклонники поздравили ее с днем рождения и отметили ее обаятельность и красоту.

"Красивая Вы какая", - написали в комментариях.

На втором фото исполнительница продемонстрировала стройную фигуру.

"С летом, в этом году, разговор короткий", - написала звезда.

Фото: Дарья Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Фото: Дарья Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Фото: Дарья Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Снимок в купальнике прокомментировали в сети:

"Золотая рыбка".

"Худышик".

"Красивая Даша".

"Шикарна".

"Даша, вы похудели?".

Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Ранее сообщалось, что Дашу Астафьеву трогательно поздравили с днем рождения.

Кстати, Даша Астафьева удивила фанов новым образом.

Напомним, Даша Астафьева "засветила" грудь.

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