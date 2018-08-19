"Холодильник перегреется": экс-Nikita показала горячий танец в прозрачном боди на кухне

К видео артистка добавила интригующий вопрос
Бывшая участница украинского музыкального проекта "Nikita",а в настоящем времени DJ Nana и участница телешоу "Танцы со звездами" – Анастасия Кумейко загрузила в сеть пикантное видео с горячими танцами у холодильника. Видеоролик опубликован на страничке Анастасии в Instagram.
На кадрах видео артистка эротично танцует, одетая в полупрозрачный кружевной боди, и практически без нижнего белья. Чтобы оправдать недвусмысленные телодвиженья, Кумейко добавила забавную подпись: "Мой постоянный партнёр. Как Вы думаете, с кем я буду танцевать в новом сезоне?". Кстати, она не единственная участница группы "Nikita", которая сумела взволновать почитателей откровенными танцами. Это ранее уже удалось сделать и Даше Астафьевой.
Видео: Танцы Кумейко у холодильника (instagram.com/anastasia_domination)
Поклонники конечно же ответили на вопрос певицы, а еще отметили, что Настя выглядит великолепно, и ей стоит больше демонстрировать достоинства своей фигуры и, в частности, ягодицы на камеру. А еще попросили назвать трек, под который Анастасия двигала телом.
Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)
Не обошлось и без комплиментов адресованных Анастасии и ее "партнеру" по танцам.
Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)
Также один из фолловеров отметил, что танцы уж очень горячие.
Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)
Напомним, горячие фото солистки "Nikita" Даши Астафьевой произвели фурор в сети. А еще Даша удивила фанов восхитительным образом и ее сравнили с Моникой Белуччи.
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