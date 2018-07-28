"Худіша за власну доньку": Єфросиніна "налякала" фанатів хворобливим виглядом (фото)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча опублікувала нові знімки в мережі

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна "налякала" шанувальників новим знімком, на якому вона виглядає надмірно худішою. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Хто любить каву вранці, той поступає мудро. Кажуть, що він шкідливий. Мені це байдуже", - сказала вона.

Фото: Схудла Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Слід уточнити, що на опублікованому знімку видно саму телеведучу, у якої надмірно худі ноги і руки. Саме на це звернули увагу шанувальники шоувумен.

"Машунь, з'їж щось. Танці-танцями, а про гемоглобін треба думати", - сказав український телеведучий Сергій Притула.

"Анорексичка. Не соромно бути такою худою?", - підкреслила користувач Ліза Ющенко.

"Ви худіша за власну доньку", - уточнила юзер "Evil Devil".

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, популярна українська телеведуча і актриса Маша Єфросиніна розповіла підписникам, які фільми вважає найкращими, і яка готова переглядати по кілька разів.

Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла на виклик грузинського красеня Іраклі Мацакария й погодилася взяти участь у проекті "Танці з зірками". Так, вона записала невелике відео, в якому підтвердила свою участь в гучному танцювальному проекті.

Також нагадаємо, шоувумен Маша Єфросиніна назвала п'ять речей, які вважає неприпустимими у зовнішньому вигляді дівчат.

Що ви не знали про Машу Єфросиніну (video.rbc.ua)