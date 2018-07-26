"І молодець": Анна Седокова зізналася, чи стане колись домогосподаркою

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася своїми думками

Відома українська співачка Анна Седокова зізналася своїм шанувальникам про те, що не збирається ставати домогосподаркою і розповіла, як управляється одночасно з дітьми і роботою. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я весь час кудись лечу. Вилітаю, відлітаю, прилітаю... Зібратися за 17 хвилин з 15 концертними сукнями, речами в чотири міста і чотири концерти. Чи можу я відмовитися від цього? Напевно, можу. Просто поки не бачу, заради кого чи для чого. Та я не про дітей. Ми літаємо разом. Ми розширюємо межі дозволеного, ми долаємо простір", - написала артистка у публікації.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Також вона додала: "Чи зупинюся я колись? Цілком можливо. Чи стану я колись домогосподаркою? Напевно, вже ніколи. Тому що я не втомилася. Тому що у мене є спрага. Дике бажання досягти і підкорити, себе...І поки я йду по цій дорозі, чи правильніше - лечу".

Співачка зазначила, що зараз знаходиться в столиці Азербайджану Баку.

Багато шанувальників підтримали Аню.

"Навіщо такій крутій співачці і жінці бути сірою домогосподаркою?! Лети, Ганна підкорюй нові серця і нові вершини, а прислуга у тебе давно, мабуть, - і швидше за все ці люди раді, що працюють для такої доброї і душевної Ані Седокової, у принцеси не повинно бути побутових турбот", - написав один з фанатів.

"Ти велика молодчинка! Завдяки тобі я усвідомила, що треба жити, не звертаючи уваги на мови, життя одне...", "І молодець!", "Розумниця! Захоплююся! Жагою жити і йти вперед!", "Ходячий мотиватор", - прокоментували фоловери.

Скріншоти коментарів (instagram.com/annasedokova)

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