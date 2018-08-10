"Як завжди на висоті": Зеленський зробив екстравагантну пропозицію руки і серця

Шоумен показав фото "ніби з 60-х років"
Відомий український комік і телеведучий, зірка студії "Квартал 95" і актор Володимир Зеленський зробив своєрідну пропозицію руки і серця. На своїй сторінці у соцмережі Instagram гуморист поділився новим знімком.
В кадрі шоумен сидить за столом, а в руках тримає маленьку скриньку у формі кумедної панди.
"Я, ти, він, вона" і панда. Фотка по світлу - бомбєй. Спс майстру", - написав Зеленський.
Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)
Варто відзначити, що шоумен виконав головну роль в українській сімейній романтичній комедії "Я, ти, він, вона", в якій також зіграли його колега Євген Кошовий, співачка Надія Дорофєєва (гурт "Время и Стекло") і литовська актриса Агне Грудіте. Прем'єра фільму запланована на 27 грудня 2018 року.
Знімок прокоментували користувачі мережі:
"Вау".
"Залікове фото".
"Фото клас".
"А майстер – це хто?".
"Коли вже вийде фільм".
"Прикольно".
"Мені чоловік пропозицію робив точно з такою ж пандою".
"Респект фотографу".
"Фото ніби з 60-х років".
"Вова як завжди на висоті".
"Милаха".
"Фото ніби з далеко минулого".
"Який милий Вова".
Скріншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)
Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)
Раніше повідомлялося, що на зйомках у Зеленського з'явився знаменитий співак.
До речі, Зеленський спантеличив фанатів новою фотографією.
А нещодавно Зеленського "побили" на зйомках нового фільму.
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