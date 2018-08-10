"Як завжди на висоті": Зеленський зробив екстравагантну пропозицію руки і серця

Фото: facebook.com zelenskiy95

Шоумен показав фото "ніби з 60-х років"

Відомий український комік і телеведучий, зірка студії "Квартал 95" і актор Володимир Зеленський зробив своєрідну пропозицію руки і серця. На своїй сторінці у соцмережі Instagram гуморист поділився новим знімком.

В кадрі шоумен сидить за столом, а в руках тримає маленьку скриньку у формі кумедної панди.

"Я, ти, він, вона" і панда. Фотка по світлу - бомбєй. Спс майстру", - написав Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)

Варто відзначити, що шоумен виконав головну роль в українській сімейній романтичній комедії "Я, ти, він, вона", в якій також зіграли його колега Євген Кошовий, співачка Надія Дорофєєва (гурт "Время и Стекло") і литовська актриса Агне Грудіте. Прем'єра фільму запланована на 27 грудня 2018 року.

Знімок прокоментували користувачі мережі:

"Вау".

"Залікове фото".

"Фото клас".

"А майстер – це хто?".

"Коли вже вийде фільм".

"Прикольно".

"Мені чоловік пропозицію робив точно з такою ж пандою".

"Респект фотографу".

"Фото ніби з 60-х років".

"Вова як завжди на висоті".

"Милаха".

"Фото ніби з далеко минулого".

"Який милий Вова".

Скріншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Раніше повідомлялося, що на зйомках у Зеленського з'явився знаменитий співак.

До речі, Зеленський спантеличив фанатів новою фотографією.

А нещодавно Зеленського "побили" на зйомках нового фільму.

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