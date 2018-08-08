"Які симпатяшки": Дмитро Комаров захопив фанів ретро-фото із сестрою

Фото: Дмитро Комаров (РБК-Україна)

Телеведучий разом з сестрою вирішили поділитися старими спільними фото

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав старе фото зі своєю сестрою Ангеліною, чим розчулив своїх шанувальників. Відповідний знімок опублікований на його сторінці в Instagram.

"Мама знайшла і надіслала класну фотку 2000 року. Не можу не поділитися. Ми з сестрою. Я неодмінно з фотіком, Київ-19, з радянським ширококутним об'єктивом Світ-47. Минуло 18 років #мирнаизнанку", - підписав кадр ведучий.

Фото: Ангеліна і Дмитро Комаровы (instagram.com/komarovmir)

Варто відзначити, що на своїй сторінці в соцмережі сама Ангеліна, яка є арт-директором мережі салонів "Kika-style", теж виклала інше фото з братом.

"Я тут сама на себе не схожа. А @komarovmir суворий хлопчик-красень 17 років тому. Ми з ним сьогодні виставляємо ретро фотки. Зазвичай брат мене називає мала, а сьогодні я можу сміливо сказати малий", - написала у публікації дівчина.

Фото: Дмитро та Ангеліна Комаровы (instagram.com/komarova_angelina)

До речі, шанувальники фото телеведучого з сестрою оцінили.

"Орел", "Клас", "Дуже гарне фото. Ви супер", "Брутал тут", "Який мачо", "Такий милий", "Кльовий". "Супер!", "Які симпатяшки", "Ти не змінився", "Куди біжить час... А ти еліксир молодості явно вживаєш", "Красотулі", - зазначили користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/komarovmir)

До речі, Дмитро Комаров, який зараз знаходиться в Бразилії, розповів про невеликі неприємності, які зустрілися йому і його команді в черговий раз. Нещодавно він писав про те, що в поїздці у них потонув дрон, який зняв унікальні кадри Амазонки.

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва захопила шанувальників фото зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

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