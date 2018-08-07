"Просто созданы друг для друга": Надя Дорофеева восхитила поклонников фото с мужем

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала фото с Дантесом

Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала совместное фото со своим супругом, популярным певцом и телеведущим Владимиром Дантесом на своей странице в Instagram.

На снимке певица позирует в элегантной белой маечке и нежной длинной юбке розового оттенка. Дантес же выбрал классическую белую рубашку и черные брюки.

"Классика", - просто подписала публикацию Надя.

Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Стоит отметить, что поклонники оценили новый снимок звездной пары и пришли к выводу, что они - самая красивая пара.

"Вы просто созданы друг для друга",

"Любимые",

"ДоДо супер",

"Мило...",

"Вы очень красивая пара, просто супер",

"Класс",

"Вы суперовая пара",

"Красивые",

"Вы лучшие",

"Это фото завораживает",

"Шикарно пришикарно",

"Идеальная пара", - написали фанаты в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, звездная пара в браке уже три года. Популярный артист Владимир Дантес вступил в брак с солисткой группы "Время и Стекло" Надеждой Дорофеевой 8 июля 2015 года.

Напомним, Надя Дорофеева рассказала о своей личной жизни и об отношениях с мужем. Она призналась, что в браке с Дантесом осознала смысл фразы "за ним как за каменной стеной".

Ранее Дорофеева поделилась впечатлениями от совместной работы с Monatik.

Также сообщалось, что Надя Дорофеева прокомментировала распространившийся слух о своей беременности.

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