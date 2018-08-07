"Просто створені одне для одного": Надя Дорофєєва захопила шанувальників фото з чоловіком

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала фото з Дантесом

Відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала спільне фото зі своїм чоловіком, популярним співаком і телеведучим Володимиром Дантесом на своїй сторінці в Instagram.

На знімку співачка позує в елегантній білій маєчці і ніжній довгій спідниці рожевого відтінку. Дантес же обрав класичну білу сорочку і чорні штани.

"Класика", - просто підписала публікацію Надя.

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Варто відзначити, що шанувальники оцінили новий знімок зіркової пари і прийшли до висновку, що вони - найкрасивіша пара.

"Ви просто створені одне для одного",

"Улюблені",

"ДоДо супер",

"Мило...",

"Ви дуже гарна пара, просто супер",

"Клас",

"Ви суперова пара",

"Гарні",

"Ви найкращі",

"Це фото зачаровує",

"Шикарно пришикарно",

"Ідеальна пара", - написали фанати в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, зоряна пара в шлюбі вже три роки. Популярний артист Володимир Дантес одружився із солісткою групи "Время и Стекло" Надією Дорофєєвої 8 липня 2015 року.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва розповіла про своє особисте життя і про стосунки з чоловіком. Вона зізналася, що в шлюбі з Дантесом усвідомила сенс фрази "за ним, як за кам'яною стіною".

Раніше Дорофєєва поділилася враженнями від спільної роботи з Monatik.

Також повідомлялося, що Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність.

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