"Який красень": Ірина Білик підкорила фанів фото молодшого сина

Ірина Білик (фото: прес-служба співачки)

Співачка захопила мережу знімком Табриза

Відома українська співачка Ірина Білик підкорила мереу фотографіями свого молодшого дворічного сина Табриза, зробивши новий пост на своїй сторінці в Instagram.

"Алло! Я вас слухаю! Так, з вами говорить продюсер Ірини Білик!" – підписала публікацію зірка.

Фото: син Ірини Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники не змогли втриматися і тут же засипали співачку численними компліментами з приводу її дитини.

Фото: син Ірини Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

"Солоденький", "Відмінний у мами продюсер. Красунчик", "Який милий малюк", "Улюблені", "Красивий", "Татова копія!", "Який гарненький наречений підростає", "Янголятко!", "Який красунчик", "Дуже гарненьке маля", - написали фанати в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

До речі, у співачки є також старший син Гліб. Він народився 18 червня 1999 року. А ось день народження Табриза - 8 грудня 2015 року, він народився з допомогою сурогатного материнства.

Нагадаємо, відомий український телеведучий Сергій Притула перебуває зараз на відпочинку разом зі своєю родиною. Нещодавно він поділився кількома кадрами зі своєю дружиною Катериною та двома дітьми – дочкою Соломією та старшим сином Дмитром.

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