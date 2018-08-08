"Тренируемся в воспитании четырех": Сергей Притула показал фото с семейного отдыха

Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Телеведущий поделился новыми снимками с отдыха

Известный украинский телеведущий Сергей Притула находится сейчас на отдыхе вместе со своей семьей. На своей официальной странице в Facebook он поделился несколькими кадрами со своей супругой Екатериной и двумя детьми – дочкой Соломией и старшим сыном Дмитрием.

На одном из снимков есть еще два ребенка. Ведущий решил пошутить по этому поводу.

"Роксолана, Соломия, Дмитрий и Данило. И все – Притулы. Мы с Катенькой тренируемся в воспитании четырех. Пляжи, где не продают кукурузу, пахлаву и креветки – неполноценнные", - написал он в публикации.

Фото: Сергей Притула с семьей на отдыхе (facebook.com/serhiyprytula)

Пользователи оценили фотографии звезды с семьей.

"Притулы, вы замечательные! Хорошего отдыха!", "Вы все такие чудесные", "Ух ты! Сколько притулилось!", "Жена - просто красавица", "Вы классные, хорошей вам погоды и настроения", - написали поклонники в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/serhiyprytula)

Кстати, Сергей Притула поделился эмоциями на отдыхе.

Известный украинский шоумен неделю назад отправился в путешествие с семьей. Периодически он выкладывает в социальных сетях фотографии и видеозаписи с отдыха. На этот раз сюжетом нового ролика стала ностальгия Сергея Притулы по футболу, а точнее воспоминания о том, как болельщики в Марселе, Франция, проводили время на Евро-2016.

Также мы писали, что украинский шоумен высказался о бое Усика в России.

Напомним, известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал старое фото со своей сестрой Ангелиной, чем умилил своих поклонников.

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