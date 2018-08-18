"Класний унітаз": Каменських висміяли в мережі за безглузде селфі (фото)

Співачка зробила селфи на тлі туалету
Популярна українська співачка і телеведуча Настя Каменських поділилася з підписниками новим фото з відпочинку в Італії. Примітно, що шанувальники зірки поспішили розкритикувати її за це. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На ньому Настя Каменських позує в чорному топі і білих штанях з сумкою. Однак увагу фанатів зірки привернув унітаз, розташований біля самого краю знімка.
Фото: Настя Каменських в Італії (instagram.com/kamenskux)
"Унітаз навіщо на тлі", - сказала користувач Іра Крбакова.
"Хороший фотограф на вагу золота. Унітаз вийшов красиво", - підкреслив юзер Міщенко Анастасія.
"Чудове фото на тлі унітазу", - сказала користувач Галя Мелонюк.
"Унітаз вогонь", - вважає юзер Наталія Швець.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
До речі, співачка Настя Каменських піднесла своїм шанувальникам музичний сюрприз. На її YouTube-каналі з'явилося нове лірик-відео до пісні LOMALA.
Раніше поп-співачка порадувала шанувальників дуетною піснею. На міжнародному фестивалі "Жара", який щорічно проходить в столиці Азербайджану, вона виконала нову пісню "Ти ж не забув" спільно з російською співачкою Любов'ю Успенською.
Також Каменських зізналася, як ставиться до своїх хейтерів.
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