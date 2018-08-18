"Класний унітаз": Каменських висміяли в мережі за безглузде селфі (фото)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зробила селфи на тлі туалету

Популярна українська співачка і телеведуча Настя Каменських поділилася з підписниками новим фото з відпочинку в Італії. Примітно, що шанувальники зірки поспішили розкритикувати її за це. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому Настя Каменських позує в чорному топі і білих штанях з сумкою. Однак увагу фанатів зірки привернув унітаз, розташований біля самого краю знімка.

Фото: Настя Каменських в Італії (instagram.com/kamenskux)

"Унітаз навіщо на тлі", - сказала користувач Іра Крбакова.

"Хороший фотограф на вагу золота. Унітаз вийшов красиво", - підкреслив юзер Міщенко Анастасія.

"Чудове фото на тлі унітазу", - сказала користувач Галя Мелонюк.

"Унітаз вогонь", - вважає юзер Наталія Швець.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, співачка Настя Каменських піднесла своїм шанувальникам музичний сюрприз. На її YouTube-каналі з'явилося нове лірик-відео до пісні LOMALA.

Раніше поп-співачка порадувала шанувальників дуетною піснею. На міжнародному фестивалі "Жара", який щорічно проходить в столиці Азербайджану, вона виконала нову пісню "Ти ж не забув" спільно з російською співачкою Любов'ю Успенською.

Також Каменських зізналася, як ставиться до своїх хейтерів.

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