"Классный унитаз": Каменских высмеяли в сети за нелепое селфи (фото)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица сделала селфи на фоне туалета

Популярная украинская певица и телеведущая Настя Каменских поделилась с подписчиками новым фото с отдыха в Италии. Примечательно, что поклонники звезды поспешили раскритиковать ее за это. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем Настя Каменских позирует в черном топе и белых штанах с сумкой. Однако внимание фанатов звезды привлек унитаз, расположенный у самого края снимка.

Фото: Настя Каменских в Италии (instagram.com/kamenskux)

"Унитаз зачем на фоне", - сказала пользователь Ира Крбакова.

"Хороший фотограф на вес золота. Унитаз получился красиво", - подчеркнул юзер Анастасия Мищенко.

"Замечательное фото на фоне унитаза", - сказала пользователь Галя Мелонюк.

"Унитаз огонь", - считает юзер Наталья Швец.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, певица Настя Каменских преподнесла своим поклонникам музыкальный сюрприз. На ее YouTube-канале появилось новое лирик-видео к песне LOMALA.

Ранее поп-исполнительница порадовала поклонников дуэтной песней. На международном фестивале "Жара", который ежегодно проходит в столице Азербайджана, она исполнила новую песню "Ты же не забыл" совместно с российской певицей Любовью Успенской.

Также Каменских призналась, как относится к своим хейтерам.

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