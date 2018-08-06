Був у комі: знаменитий британський телеведучий втратив пам'ять після аварії

Фото: twitter.com/RichardHammond

Ведучий кілька разів потрапляв в ДТП

Знаменитий британський телеведучий, зірка популярних автомобільних шоу Top Gear і The Grand Tour Річард Хаммонд втратив пам'ять. Про це повідомляє dailystar.co.uk.

За словами його колеги – легендарного Джеремі Кларксона, Річард дивом уникнув смерті в результаті аварії, яка сталася ще в 2006 році. Однак через стільки років наслідки отриманих травм доставляють йому серйозні проблеми.

"У нього великі проблеми з пам'яттю. Ви можете сказати йому щось, і через п'ять секунд це зникне з його голови. Він не може нічого запам'ятати, і все через пошкодження мозку", - заявив Кларксон.

Фото: Джеймс Мей, Річард Хаммонд і Джеремі Кларксон (twitter.com/thegrandtour)

У виданні повідомили, що після страшної аварії Хаммонд провів у комі два тижні. ДТП сталося на швидкості 288 миль в годину в 2006 році.

Також зазначається, що під час зйомок останньої серії проекту Grand Tour 48-річний Хаммонд був за кермом спортивного електромобіля, який перекинувся і потім загорівся.

Ведучий отримав серйозні травми, які продовжують позначатися на його здоров'ї.

А в березні минулого року ведучий на високій швидкості впав з мотоцикла, в результаті чого втратив свідомість. Аварія сталася в Мозамбіку в ході зйомок для програми Grand Tour, яку він веде разом з Джеремі Кларксоном і Джеймсом Мейем. Після падіння ведучий прийшов до тями і госпіталізація не знадобилася.

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