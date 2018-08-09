"Квартал 95" дасть безкоштовний концерт у Сєвєродонецьку

Квартал 95 (фото: прес-служба)

Концерт буде приурочений до Дня Незалежності

Відзначити День Незалежності на сході України, де кожен день хлопці борються за свободу і суверенітет нашої країни, актори студії "Квартал 95" планували давно. У колектива вже склалася традиція – відзначати головні державні свята разом зі своїми глядачами під відкритим небом. У минулому році в День Незалежності артисти виступали на головній площі Краматорська. Тоді подивитися безкоштовний концерт зібралося понад 50 000 глядачів: жителів Краматорська та інших прифронтових міст – Слов'янська, Лозової, Святогорська, Бахмута, Талаківки та інших.

Цього року команда "Кварталу" вирушає з безкоштовним концертом в Сєвєродонецьк, щоб якомога більше жителів Сходу змогли відзначити це свято з посмішками і сміхом.

З нагоди Дня Незалежності у колектива заплановано концертний тур по містах України. А 24 серпня у Сумській області в селі Підопригори пройде масштабний безкоштовний фестиваль Kvartal Fest, який минулого року зібрав більше 150 000 глядачів. І вже наступного дня актори вирушають до Луганської області, де на головній площі Сєвєродонецька дадуть концерт для жителів Сходу.

Хлопці виступлять у повному складі на головній сцені міста в рамках урочистого заходу "Благословенні будьмо і єдині!". Артисти представлять свою найхітовішу програму, улюблені номери мільйонів глядачів. Крім того, відбудуться прем'єри зовсім нових мініатюр, які ще не показували по ТБ. Також глядачі почують улюблені пісні, які вже встигли стати народними хітами. Зворушливі тексти і глибокий сенс не можуть залишити байдужим жодного українця.

Концерт пройде за підтримки голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза.

Концерт у Сєвєродонецьку зможуть відвідати всі бажаючі. На свято вже запрошені військові, волонтери, вихованці дитячих будинків.

Концерт відбудеться 25 серпня, початок о 19:00, місто Сєвєродонецьк, площа Перемоги.

Раніше актори студії "Квартал 95" виступили для бійців на території одній з військових частин.

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