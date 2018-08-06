Лобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критики

STYLER Зірки 06.08.2018 - 14:34
Кадр з кліпу Кадр з кліпу

Користувачі мережі неоднозначно оцінили нову відеороботу артистки

Знаменита українська співачка Світлана Лобода (LOBODA) випустила обіцяний кліп на пісню SuperSTAR, яка вже стала неймовірно популярною. Тільки повне аудіо пісні, опубліковане на YouTube-каналі артистки на початку літа, набрало понад 26 млн переглядів. Тоді багато шуму в мережі наробили кадри у відеодоповненні, а саме - сексуальні танці вагітних дівчат.

У новому відео вагітних дівчат немає, але є багато інших сюжетних ліній, які вже викликали неоднозначну реакцію у багатьох користувачів мережі.

Лобода приміряла кілька яскравих образів, продемонструвавши ідеальну фігуру після народження другої дочки. Зазначимо, що кліп знімався у США, а його режисером виступила продюсер артистки - Нателла Крапівіна.

Відео: LOBODA - SuperSTAR (YouTube/LOBODA)

В коментарях розгорнулося бурхливе обговорення нового кліпу Лободи. Одні користувачі хвалили і захоплювалися талантом артистки, інші - розкритикували за провокаційні кадри, зокрема кадри, де цілуються хлопці.

Лобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критики

До речі, в одній зі сцен кліпу зірка й сама цілує дівчину.

Лобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критики

Не всі користувачі мережі зрозуміли сенс показаного у відео, залишивши гнівні коментарі.

Лобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критики

Лобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критикиЛобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критики

Лобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критикиЛобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критики

Лобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критикиЛобода випустила кліп на SuperSTAR: співачка потрапила під шквал критики

Нагадаємо, Лобода похвалилася черговою нагородою від російського телеканалу Муз-ТВ.

Раніше співачка була помічена в обнімку з одруженим артистом з РФ, чим здивувала шанувальників.

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