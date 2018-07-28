"Люблю": Лілія Ребрик зворушливо привітала маму з днем народження (фото)

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Українська телеведуча часто ділиться з шанувальниками урочистими подіями в особистому житті

У суботу, 28 липня телеведуча Лілія Ребрик, яка не так давно стала мамою двох дівчаток, вирішила привітати свою маму з днем народження. Своєю радістю та привітаннями вона поділилася в соціальній мережі Instagram.

"Мамулічка!!! З днем народження!!! Люблю!!!" — підписала фотографію зірка.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/liliia.rebrik

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

До привітань Лілії Ребрик приєдналися її фанати, які побажали сімейного благополуччя, здоров'я і багато іншого.

"Вітаю від душі!!!! Всього самого найкращого!", "З Днем народження! Спасибі вам за те, що подарували світові таку талановиту дочку!", "Приєднуюсь до привітань, бажаю всього найкращого, щоб діти і онуки радували", "Вітаю вас з днем народження мами", — пишуть користувачі мережі під фото.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик розкрила секрет ідеальної" пляжної зачіски.

До цього Ребрик похвалилася знімками з сімейного відпочинку в Болгарії, де показала ідеальну фігуру після пологів.

Відео: (video.rbc.ua)