"Мене Бог любить": Микола Тищенко впевнений в успіху на шоу "Танці з зірками"

Микола Тищенко (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Тищенко упевнений не тільки в своїх силах. За його словами, дружина також не буде ревнувати його до партнерки

Відомий український ресторатор, ведучий програми "Ревізор" на Новому каналі Микола Тищенко приєднався до "зоряної плеяди" учасників нового сезону "Танці з зірками". Прем'єра шоу відбудеться вже 26 серпня на телеканалі "1+1". Проте 46-річний телеведучий зізнався, що перші репетиції йому довелося пропустити у зв'язку з травмою своєї партнерки.

"Ми ще не репетирували. У мене така проблема — у моєї партнерки проблеми з коліном, тому ми будемо репетирувати буквально перед самим початком зйомок", — розповів у коментарі STYLER Микола Тищенко.

З Миколою вдалося зустрітися під час офіційної презентації нового сезону "Танці з зірками", яка відбулася 16 серпня в стінах Національного художнього музею України. Презентацію відвідали буквально все "зіркові учасники проекту (всього 14 осіб), у тому числі і скандальна Оксана Марченко.

І все ж Микола в своїх силах впевнений, незважаючи на відсутність репетицій і вельми незначний танцювальний досвід. За словами Тищенка, він ніколи в житті професійно танцями не займався, лише в дитинстві захоплювався напрямком брейк-данс.

"Я — професійний самоучка. Мене Бог любить! Я люблю свою професію, роблю все правильно, тому впевнений у своєму успіху", — говорить Тищенко.

Ресторатор також підкреслює, що готовий приділяти проекту багато вільного часу. Тому відсутність репетицій його не бентежить.

"Знаєте, я настільки працьовита людина! Від сохи сам себе зробив. У мене рекорд на "МастерШеф" був 18 годин безупинно (ред. — Микола входив до складу журі кулінарного шоу "МастерШеф"). А в "Ревізорі" я працюю взагалі по 24 години на добу. І у мене немає втоми! Я просто "залізна" людина", — коментує STYLER Микола Тищенко.

Микола Тищенко Алла Барановська (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Микола пояснює, що у зв'язку з участю в новому проекті йому довелося значно пожертвувати часом, який він приділяє родині. Але молода дружина Тищенко — 23-річна Алла Барановська — розуміє, що це його робота. Тому, за словами ресторатора, вона не буде ревнувати його до партнерки по танцях.

"Довелося пожертвувати вільним часом. Сім'я трохи страждає, тому що я став менше приділяти уваги дитині. Дружина трохи ображається, тому що подружній борг також ніхто не відміняв, — розповідає Тищенко. — Дружина не ревнива. Вона розумна і розуміє, що це моя робота, я в першу чергу публічна людина. Взагалі, красиві жінки не ревнують".

Зазначимо, нещодавно на своїй instagram-сторінці Тищенко повідомив, що вже з понеділка, 20 серпня, у нього повинні початися перші репетиції в рамках шоу "Танці з зірками".

Раніше ресторатор пояснив, чому вирішив брати участь у танцювальному проекті. Як з'ясувалося, всьому виною перша любов Тищенко.

"Танці з зірками 2018": презентація нового сезону