"Воспоминания о первой любви": Николай Тищенко рассказал, почему будет участвовать в "Танцях з зірками"

Фото: Николай Тищенко (facebook com NikolayTishenko)

Тищенко признался, что в детстве занимался танцами, чтобы произвести впечатление на свою первую любовь

Известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко рассказал, почему решил участвовать в проекте "Танці з зірками". Об этом передает 1+1.

По его словам, это решение следует еще с детства. Тищенко признался, что в детстве занимался танцами, чтобы произвести впечатление на свою первую любовь.

"Это воспоминания о моей первой любви. О первом отказе. Тогда я учился в первом или втором классе и влюбился в одну девочку. Я стал старше, у меня были чувства к одной девушки, но все равно боялся признаться в чувствах. Помню, что тогда произошла Чернобыльская катастрофа, и нас маленьких вывезли из Киева в лагерь в Мариуполь. И чтобы повлиять на решение моей избранницы, я пошел на танцы. Это было в пятом-шестом классе. Я принял участие в танцевальном турнире, где занял третье место. Но танцы не помогли и девушка меня так и не заметила и ушла с другим парнем", - сказал ресторатор.

Тищенко вспомнил, что в те времена ребятам было стыдно заниматься танцами и все сверстники не понимали его выбора и насмехались.

Видео: Тищенко о танцах и свою первую любовь (1+1)

"Тогда считалось, что мужчине заниматься бальными танцами неприлично. И ребята с меня смеялись, показывали на меня пальцем. Мол, вот мы футболом, боксом занимаемся, а он танцует. Но я хотел любой ценой привлечь внимание своей избранницы сердца", - вспоминает Николай.

Фото: Николай Тищенко (facebook.com missukraineofficial)

Он отметил, что первая детская любовь запоминается на всю жизнь. Телеведущий пообещал, что в случае победы в проекте он расскажет, как звали его первую любовь.

Тищенко добавил, что участие в "Танцях..." для него – это борьба с самим собой.

Ранее сообщалось, что Николай Тищенко принял вызов #танціззіркамиchallenge от певицы Мишель Андраде и согласился участвовать в танцевальном проекте.

Также мы писали, что Леся Никитюк приняла вызов от звездной эстафеты #танціззіркамиchallenge и теперь станет новой участницей популярного танцевального проекта.

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